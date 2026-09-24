Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, người dân háo hức xuống phố

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu

Những ngày này, phố Hàng Mã trở nên rực rỡ hơn bởi những dãy đèn lồng đủ màu sắc được treo trước các cửa hàng. Người lớn, trẻ nhỏ và nhiều bạn trẻ liên tục dừng lại trước các gian hàng để chọn đồ, chụp ảnh, khiến con phố trở nên đông đúc từ chiều đến tối.

Nhiều đồ chơi được bày bán tại phố Hàng Mã. Ảnh: Dương Khánh.

Chị Nguyễn Thị Sang (Hà Nội) cho biết: “Tôi thấy không khí ở đây rất nhộn nhịp, từ những người bán hàng đến những bạn trẻ đến chụp ảnh, mua sắm. Tôi cũng đã chụp ảnh, quay video rồi và chắc chắn tôi sẽ quay lại mua lồng đèn”.

Theo chị Sang, đèn lồng năm nay có nhiều mẫu mã, hình thức đa dạng và được trang trí bắt mắt hơn so với năm trước, mang đến nhiều sự lựa chọn cho người mua.

“Tôi thấy lồng đèn năm nay có nhiều mẫu mã hơn, trang trí lung linh hơn năm ngoái”, chị Sang chia sẻ.

Không gian phố Hàng Mã những ngày này vì thế không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm mà còn trở thành một địa điểm tham quan, chụp ảnh được nhiều người lựa chọn.

Không khí Trung thu đến sớm hơn

Không chỉ người dân sinh sống tại Hà Nội, phố Hàng Mã còn thu hút những người từ các địa phương khác trở về hoặc du khách muốn tìm hiểu không khí Trung thu truyền thống.

Chị Lê Thị Ánh (Nghệ An) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến phố Hàng Mã. Chị tìm đến nơi này để trải nghiệm không khí, tìm hiểu cách mọi người sinh hoạt và trang trí phố phường trước dịp Trung thu.

“Tôi ở Đài Loan vừa về Việt Nam, tôi muốn đến đây để trải nghiệm không khí phố Hàng Mã như thế nào. Đến đây tôi thấy thật bất ngờ vì con phố này còn đẹp hơn những gì tôi xem trên mạng. Từ đèn lồng cho đến các món đồ truyền thống, tất cả khiến tôi cảm nhận được không khí Trung thu đang gần kề”, chị Ánh nói.

Nhiều bạn trẻ đến mua sắm, chụp ảnh tại phố Hàng Mã. Ảnh: Dương Khánh.

Chị cho biết nếu có dịp sẽ đưa bố mẹ đến tham quan để cùng trải nghiệm không gian này.

Cũng lần đầu đến phố Hàng Mã sau 3 năm sống tại Hà Nội, chị Nguyễn Thị Kim Yến (Bắc Ninh, Hà Nội) cho biết mục đích ban đầu là chụp ảnh và ngắm cảnh. Tuy nhiên, sự đa dạng của các mặt hàng Trung thu cũng khiến chị muốn tìm mua một chiếc đèn lồng để tặng em trai.

“Tôi thấy không khí ở đây rất vui và nhộn nhịp. Đây là năm đầu tiên tôi lên phố Hàng Mã để chơi, và tôi sẽ mua một món đồ cho em trai của mình", chị Yến cho biết.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng lựa chọn phố Hàng Mã là điểm đến để cùng nhau trải nghiệm không khí Trung thu. Anh Hoàng Trung Dũng cho biết anh đưa gia đình đến đây để cảm nhận không khí Trung thu sớm.

“Tôi đưa gia đình đến đây chơi để cảm nhận không khí Trung thu sớm một chút, cho bé nhà tôi đi dạo xem có thích món đồ chơi nào không, qua đó gắn kết thêm tình cảm gia đình”, anh Dũng chia sẻ.

Nhiều gia đình lựa chọn nơi đây để vui chơi, tận hưởng không khí Trung thu. Ảnh: Dương Khánh.

Những dãy đèn lồng, đồ chơi nhiều màu sắc cùng dòng người tham quan, mua sắm khiến phố Hàng Mã những ngày này mang đậm không khí Trung thu. Với nhiều người, chuyến đi không chỉ để mua một món đồ chơi hay lưu lại những bức ảnh, mà còn là dịp tận hưởng không khí lễ hội và dành thời gian bên người thân.