Phố hàng hiệu Paris tan hoang sau bạo loạn

Người biểu tình đeo mặt nạ cướp phá. Ảnh: Vogue.

Theo thống kê của Liên đoàn Thương mại và Phân phối Pháp (FCD), khoảng 1.500 cửa hàng và cơ sở bán lẻ trên toàn quốc đã bị ảnh hưởng. Nhiều cửa hàng thời trang và hàng xa xỉ trở thành mục tiêu bị cướp phá hoặc đập phá. Trong số đó có Burberry, cửa hàng nước hoa Christian Dior và Louis Vuitton trên phố Saint-Honoré; Kenzo, Salomon và Arc’teryx trên đại lộ Madeleine; Lacoste trên đại lộ Capucines; cùng Celine trên đại lộ Montaigne.

Phố hàng hiệu tan hoang

Trong đợt biểu tình dẫn đến bạo loạn ở Pháp phố Saint-Honoré (Rue Saint-Honoré), một trong những tuyến phố hàng hiệu nổi tiếng nhất Paris, đã tan hoang như vừa trải qua một trận chiến…

Chủ một cửa hàng dùng băng keo dán kính bị đập vỡ. Ảnh: Chosun.

Nằm ngay trung tâm quận 1, Saint-Honoré từng được ví như “phố của các vị vua” hay “phòng tiếp khách của hoàng đế”. Khu vực này nằm gần Bảo tàng Louvre, vườn Tuileries và quảng trường Vendôme, quy tụ các thương hiệu thời trang xa xỉ, trang sức quý giá cùng nhiều khách sạn cao cấp hàng đầu thế giới.

Thế nhưng, sau đêm 17/10, từ phố Saint-Honoré đến nhà hát Opéra Garnier và trung tâm thương mại Galeries Lafayette, nhiều nơi ở trung tâm Paris vẫn còn dấu vết của những đám cháy. Xác ô tô và xe đạp bị thiêu rụi, kính vỡ cùng đá lát vỉa hè vương vãi khắp nơi, biến những tuyến phố sầm uất thành khung cảnh đổ nát.

Ngày 18/10, phóng viên Chosun Ilbo có mặt tại đây. Tuy nhiên, dù là chiều cuối tuần, thời điểm du khách thường đổ ra đường mua sắm, một số cửa hàng vẫn phải đóng cửa. Nhiều nơi vội vàng dùng ván ép che kín các ô cửa kính bị đập vỡ.

Xác xe đạp và dấu vết đốt phá trên phố Saint-Honoré. Ảnh: Chosun.

Một nhân viên cửa hàng xa xỉ cho biết: “Tôi đã làm việc ở Paris hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến người biểu tình ngang nhiên xông vào cửa hàng như vậy”.

Trung tâm thương mại Galeries Lafayette, nơi bị người biểu tình tấn công tối hôm trước, cũng phải dùng những tấm ván ép lớn che kín mặt tiền kính. Một số khu vực còn được sơn đen để che chắn dấu vết hư hại.

Trên phố Rivoli, gần vườn Tuileries, những cột biển báo bị nhổ bật, các chậu cây cỡ lớn bị đập vỡ và đổ nghiêng, cùng những chiếc xe đạp cháy đen nằm ngổn ngang. Khung cảnh khiến người ta liên tưởng đến một khu vực vừa hứng chịu động đất.

Megan, một du khách Mỹ 36 tuổi, kể rằng tối hôm trước cô nhìn thấy cảnh biểu tình từ nơi lưu trú gần đó. “Tôi cứ tưởng chiến tranh đang xảy ra”, cô nói với phóng viên gần Bảo tàng Louvre.

Một cửa hàng bị đập phá phải gia cố tạm bằng ván ép rồi quét sơn đen lên. Ảnh: Chosun.

Tại quảng trường Madeleine, nút giao dẫn từ quảng trường Concorde tới đại lộ Champs-Élysées, mùi khói khét vẫn nồng nặc sang ngày thứ hai sau biểu tình. Du khách và người dân kinh ngạc nhìn chiếc ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ khung kim loại.

Sebastian, một tài xế taxi 42 tuổi, dừng xe cạnh đống xác ô tô, không giấu nổi vẻ khó tin: “Tôi đã sống ở Paris cả đời, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như thế này ngay giữa trung tâm thành phố”.

Trên tường các tòa nhà và những tấm ván che chắn khắp Paris, những hình vẽ graffiti do người biểu tình để lại vẫn còn dày đặc. Tại quảng trường Concorde, nhà hát Opéra Garnier và nhiều địa điểm khác, biểu tượng chữ A nằm trong vòng tròn xuất hiện liên tục, đại diện cho chủ nghĩa vô chính phủ.

Biểu tượng của chủ nghĩa vô chính phủ trên tường nhà. Ảnh: Chosun.

“Nuốt chửng giới nhà giàu”

Tại quảng trường Vendôme, dòng chữ tiếng Anh “EAT THE RICH” — “Nuốt chửng giới nhà giàu” — được phun sơn trên mặt đường.

Triết gia Khai sáng Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), từng gắn câu nói này với tư tưởng phản kháng của người dân trước bất bình đẳng xã hội: “Nếu dân chúng không có gì để ăn, họ sẽ ăn thịt người giàu”.

Trong Cách mạng Pháp, quần chúng từng hô vang khẩu hiệu phản đối chế độ quân chủ chuyên chế của vua Louis XVI, trong đó có câu “Đả đảo nhà vua” (Mort au Roi).

Ngoài khẩu hiệu chống giới giàu, nhiều bức tường và công trình còn xuất hiện những dòng chữ như ACAB — viết tắt của câu chửi mang nghĩa “Tất cả cảnh sát đều là…” cùng các thông điệp “Giải phóng Palestine”, “Hủy bỏ ngày mai” và “Bảo vệ tình yêu”.

Tại quảng trường République và khu vực kênh Saint-Martin ở phía đông Paris, những vụ phóng hỏa và gây rối lẻ tẻ vẫn tiếp diễn trong ngày 18/10. Nhiều cửa hàng nhỏ tại đây bị phá hủy nghiêm trọng, gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Khẩu hiệu "Nuốt chửng giới nhà giàu" được viết lên tường. Ảnh: Vogue.

Một số tiểu thương nói với truyền thông địa phương rằng họ “đã mất tất cả” và hiện không biết phải xoay xở ra sao.

Theo báo Le Monde, giới kinh doanh đang chịu thiệt hại nặng nề, với tổng giá trị tổn thất có thể lên tới hàng trăm triệu euro. Liên đoàn Thương mại và Phân phối Pháp ước tính hàng nghìn cửa hàng tại Paris và các thành phố như Nantes, Lyon, Bordeaux đã bị cướp phá.

Chi phí khắc phục không chỉ bao gồm sửa chữa các tòa nhà bị đốt phá, mà còn cả hệ thống biển báo bằng kính, xe đạp điện, thùng rác cỡ lớn, chậu cây và nhiều hạng mục hạ tầng đô thị khác. Việc sửa chữa có thể tiêu tốn đáng kể tiền bạc và thời gian.

Cửa kính quảng cáo của Trung tâm thương mại Galeries Lafayette tại Paris, bị đập vỡ. Ảnh: Chosun.

Ngành thời trang lo mất mùa mua sắm cuối năm

Giới thời trang Pháp kêu gọi tình hình sớm ổn định, đặc biệt khi mùa mua sắm cuối năm và Giáng sinh đang đến gần.

Theo truyền thông địa phương, doanh số quần áo tại Pháp trong tháng trước đã giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành thời trang lo ngại nếu tác động của biểu tình kéo dài, thiệt hại kinh tế sẽ càng nghiêm trọng.

Trong khi đó, nhà chức trách Pháp cho biết đến ngày 18/10, hơn 2.400 người bị bắt trên toàn quốc vì tham gia các hành vi bạo lực trong biểu tình. Riêng tại Paris, gần 900 người bị bắt giữ — con số được mô tả là hiếm thấy.

Khoảng 1.000 nhân viên lực lượng thực thi pháp luật được cho là đã bị thương. Có thông tin hai thiếu niên bị thương đặc biệt nghiêm trọng: một người bị đứt bàn tay, người còn lại mất thị lực một bên mắt. Ngoài ra, một người biểu tình được cho là đã tử vong do ngừng tim trong cuộc biểu tình tại Paris.

Những dấu vết còn lại trên các tuyến phố xa xỉ của thủ đô Pháp cho thấy bạo lực không chỉ gây thiệt hại cho các thương hiệu lớn. Các cửa hàng nhỏ, người lao động, tiểu thương và hệ thống hạ tầng đô thị cũng phải gánh chịu hậu quả.

Theo Creaders