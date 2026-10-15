Phó Giáo sư, Tiến sỹ người Việt giành Giải thưởng Khoa học dành cho nữ giới

Chuyển đổi số (CĐS) đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của bộ máy hành chính, từ xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đến quản lý, điều hành. Khi hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng, kết nối dữ liệu mà phải khai thác hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong quản trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp.