Phó Giáo sư, Tiến sỹ người Việt giành Giải thưởng Khoa học dành cho nữ giới

Chiều 14/10/2026, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Khoa học ASEAN-Hoa Kỳ dành cho nữ giới (ASEAN-U.S. Science Prize for Women) năm 2026.

Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ phiên toàn thể Hội nghị lần thứ 90 Ủy ban ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (COSTI-90).

Tại Lễ trao giải, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương của Việt Nam giành Giải Nhất ở hạng mục giữa sự nghiệp (Mid-Career)./.