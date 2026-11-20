Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn và Tiến sĩ Thu Hà. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với ca khúc “Em là cô giáo vùng cao”, hai nghệ sĩ đưa khán giả đến với câu chuyện về những cô giáo trẻ rời xa phố thị, vượt núi băng rừng để mang con chữ đến với trẻ em nơi những bản làng xa xôi. Qua giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, ca từ mộc mạc cùng những khuôn hình giàu chất thơ về miền sơn cước, Tân Nhàn và Thu Hà khắc họa hình ảnh những người giáo viên bình dị mà kiên cường, luôn bền bỉ vượt qua gian khó bằng tình yêu nghề và tình thương dành cho học trò.

Trong MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn và Tiến sĩ, ca sĩ Thu Hà hóa thân thành hai cô giáo trẻ, một người bước ra từ mái trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một người trưởng thành từ Trường đại học Sư phạm Hà Nội, cùng lựa chọn lên vùng cao dạy học. Những ngày đầu đặt chân đến bản làng, hai cô giáo phải đối diện với không ít khó khăn, từ địa hình hiểm trở đến điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, lòng yêu thương và niềm tin vào giá trị của tri thức, hai cô giáo từng bước vượt qua trở ngại, tìm cách đến gần hơn với các em nhỏ, đưa các em đến trường và mở ra những cơ hội mới từ những trang sách.

Hai nghệ sĩ, hai người bạn thân thiết 25 năm trình diễn trong MV.

Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về sự tận tụy của người giáo viên mà còn là hành trình của tình yêu thương, của niềm tin và khát vọng gieo những hạt mầm tri thức trên những miền đất còn nhiều gian khó.

MV gây ấn tượng với những khuôn hình giàu chất thơ về vùng cao: những thửa ruộng bậc thang trải dài xanh ngát, núi rừng trùng điệp, những con suối trong veo và những con đường đến trường quanh co, hiểm trở.

Bằng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, Tân Nhàn và Thu Hà mang đến cho ca khúc một sắc thái vừa tha thiết, sâu lắng, vừa ấm áp, như lời tâm tình của những người cô dành trọn tình yêu cho học trò và bản làng. Hai giọng ca có sự hòa quyện tự nhiên trong cách xử lý tác phẩm, vừa giữ được màu sắc riêng, vừa nâng đỡ nhau để tạo nên tổng thể song ca giàu cảm xúc. Không đặt nặng việc thể hiện kỹ thuật, hai nghệ sĩ lựa chọn cách thể hiện dung dị, tinh tế, để mỗi câu hát đều có thể chạm đến trái tim người nghe.

Với MV “Em là cô giáo vùng cao”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn và Tiến sĩ, ca sĩ Thu Hà không chỉ gửi lời tri ân đến những người giáo viên đang ngày ngày vượt núi, băng rừng vì học trò mà còn muốn lan tỏa sự trân trọng đối với tất cả những người đang âm thầm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Đó cũng là lý do hai nghệ sĩ lựa chọn ra mắt MV đúng dịp 20/11, thời điểm mỗi người có dịp lắng lại, hướng về những người đã dìu dắt mình và bày tỏ lòng biết ơn với những người đang tiếp tục dành trọn tâm huyết cho các thế hệ học trò.

Tân Nhàn và Thu Hà cho biết, khi thực hiện MV, trải nghiệm hóa thân thành những cô giáo vùng cao, trực tiếp đến với các em nhỏ ở những bản làng xa xôi đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Qua đó, hai nghệ sĩ càng thấm thía rằng phía sau công việc gieo chữ là biết bao sự kiên trì, trách nhiệm và tình yêu thương. Đến với học trò không chỉ là mang kiến thức đến lớp mà còn là hành trình tạo dựng niềm tin, động viên và giúp các em có thêm cơ hội được học tập, được trưởng thành.

MV gây ấn tượng với những khuôn hình giàu chất thơ về vùng cao.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn bày tỏ: “Là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, chúng tôi thấu hiểu những vất vả, khó khăn và cả những trăn trở của các thầy cô trên hành trình gieo chữ. Bởi vậy, chúng tôi càng trân trọng sự kiên trì, lòng tận tụy và những nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để mang tri thức đến với các em nhỏ, đặc biệt là ở những vùng đất còn nhiều gian khó”.

Hai nghệ sĩ hóa thân thành những cô giáo vùng cao.

Còn Tiến sĩ, ca sĩ Thu Hà xúc động: “Ngoài được đào tạo biểu diễn Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi còn được đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc tại Khoa Nghệ thuật, Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Vì vậy, hình ảnh người giáo viên và câu chuyện về nghề dạy học luôn có sự gần gũi đặc biệt với bản thân tôi. Khi trực tiếp tham gia các cảnh quay cùng các em nhỏ vùng cao trong MV, cảm xúc của tôi không còn đơn thuần là của một người nghệ sĩ đang diễn xuất nữa. Được gặp gỡ, trò chuyện, đứng lớp, vui chơi với các em trong quá trình quay đã giúp tôi cảm nhận rõ hơn cuộc sống cũng như những khó khăn của giáo viên nơi đây”.

MV cũng là dịp ghi dấu một tình bạn gần 25 năm đặc biệt giữa hai nghệ sĩ. Đó là tình bạn được vun đắp từ những năm tháng thanh xuân, khi cả hai cùng bắt đầu hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc với không ít khó khăn và chung một ước mơ trở thành những ca sĩ, cô giáo gắn bó với dòng nhạc mang âm hưởng dân gian. Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, Tân Nhàn và Thu Hà giờ đây đều đã trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ, nhà giáo có vị trí trong lĩnh vực âm nhạc và đào tạo nghệ thuật. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, còn Tiến sĩ, ca sĩ Thu Hà hiện đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trước đó, sáng 19/11, trong không khí trang trọng và đầy tự hào của lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp bền bỉ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật.