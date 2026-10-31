Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Y tế

Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ đã đưa ra nhiều chiến lược đột phá, giúp bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội năm 1996, hoàn thành chương trình thạc sĩ Hồi sức cấp cứu năm 2005 và có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony (Mỹ) và Mayo Clinic năm 2008. Ông được phong hàm Phó Giáo sư năm 2018.

Từ tháng 12/1996 đến tháng 11/2005, ông Cơ là bác sĩ điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau đó, ông công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, tham gia điều trị và giảng dạy chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Năm 2014, ông giữ chức Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực; từ tháng 6/2018 là Trưởng khoa. Năm 2016, ông là Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Tháng 8/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 29/3/2022, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc bệnh viện.

Trong lĩnh vực chuyên môn, ông cùng đồng nghiệp tham gia phát triển các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, thay huyết tương và ECMO – kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, được sử dụng trong điều trị người bệnh nguy kịch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ đã có 35 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và là chủ biên cuốn “Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa”, đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024.

Trên cương vị Giám đốc, ông Đào Xuân Cơ gắn với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 1/11/2024, bệnh viện công bố triển khai bệnh án điện tử, trở thành bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên áp dụng hệ thống này.

Ông cũng đảm nhiệm các vị trí trong lĩnh vực đào tạo và hội nghề nghiệp, gồm Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Với việc bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng, lãnh đạo Bộ Y tế hiện có Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng, gồm: Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ.