Phó giáo sư Phạm Bảo Sơn được bầu làm Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Ngày 28/9, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư, thực hiện quy trình bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, trình bày tờ trình của UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Bảo Sơn.

Theo tờ trình, ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Sau khi xem xét tờ trình, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu theo quy định.

Kết quả, ông Phạm Bảo Sơn được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Quốc Văn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, mong muốn ông Phạm Bảo Sơn nhanh chóng nghiên cứu, nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương; phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị ông Phạm Bảo Sơn cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Quốc Văn giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng phê duyệt kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Bảo Sơn theo quy định.

Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn

Ông Phạm Bảo Sơn sinh ngày 12/11/1977, quê tỉnh Hải Dương (cũ), nay thuộc thành phố Hải Phòng.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin năm 2001. Năm 2006, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Công nghệ thông tin tại Đại học New South Wales, Australia. Năm 2012, ông được công nhận là Phó giáo sư.

Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Phạm Bảo Sơn từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông cũng từng giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.