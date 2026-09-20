Phó giáo sư cảnh báo thói quen 'uống một chén mỗi tối cho dễ ngủ'

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, sau tuổi 60, điều đáng sợ không chỉ dừng lại ở những cơn đau xương khớp thông thường. Mối lo ngại lớn hơn là một ngày nào đó đôi chân bắt đầu yếu dần, mỗi lần đứng lên phải chống tay, đi cầu thang trở nên khó khăn, cơ thể dễ mất thăng bằng và dần phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác.

Để giữ gìn khả năng vận động lâu dài, các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi cần loại bỏ ngay những thói quen có hại trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo PGS Liên, hút thuốc không chỉ tàn phá phổi và hệ tim mạch mà còn làm giảm sức khỏe hệ xương, tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương.

Thói quen uống một chén rượu mỗi tối gây hại cho sức khỏe. Ảnh: VNN

Đặc biệt ở người cao tuổi, một lần gãy cổ xương đùi có thể khiến khả năng vận động suy giảm rất nhanh. Muốn giữ xương khỏe, việc bỏ thuốc lá mang lại giá trị thiết thực hơn rất nhiều so với việc vừa hút thuốc vừa tìm kiếm các loại "thuốc bổ xương".

Bên cạnh đó, sử dụng rượu bia quá mức cũng cần phải loại bỏ. Quan niệm khá phổ biến cho rằng "tuổi già mỗi tối làm một chén cho lưu thông máu, dễ ngủ" là hoàn toàn sai lầm.

“Lạm dụng rượu kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe xương, cơ bắp và hệ thần kinh, đồng thời làm tăng nguy cơ mất thăng bằng dẫn đến té ngã. Ở người trẻ, một cú ngã có thể chỉ gây bầm tím nhưng với người lớn tuổi bị loãng xương, một cú ngã tưởng như rất nhẹ cũng đủ dẫn đến gãy xương nghiêm trọng”, PGS Liên cảnh báo.

TS.BS Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội lưu ý thêm, người trên 60 tuổi cần tập trung vào ba trụ cột chính trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Đó là: khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát chất béo và hạn chế đường trong chế độ ăn. Trong đó, khám sức khỏe định kỳ giữ vai trò then chốt trong dự phòng và tầm soát bệnh lý.

Khi tuổi tác tăng cao, các bệnh lý nguy hiểm như cao huyết áp, đái tháo đường, tim mạch hay ung thư thường tiến triển rất âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Người cao tuổi thăm khám định kỳ 6 tháng/lần kết hợp cùng các xét nghiệm máu, siêu âm, đo mật độ xương... giúp các bác sĩ chủ động phát hiện sớm bất thường ngay từ giai đoạn khởi phát, từ đó có hướng điều trị kịp thời và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Đối với vấn đề dinh dưỡng, PGS Liên khuyến cáo, người cao tuổi cần tránh thói quen ăn quá mặn và dùng nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Các loại mì gói, xúc xích, thịt chế biến, đồ muối hay nước chấm đậm vị khiến lượng natri trong khẩu phần tăng cao, gây bất lợi cho người tăng huyết áp, bệnh tim hoặc bệnh thận. Chế độ ăn nhiều natri còn làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu.

Dù sức khỏe xương phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, hormone, vận động, protein, canxi, vitamin D hay bệnh nền, nguyên tắc đơn giản cần nhớ là: ăn nhạt vừa phải, hạn chế đồ quá mặn và không lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn.

Tương tự, Tiến sĩ Thành lưu ý, người cao tuổi nên giảm ăn mỡ, ưu tiên sử dụng chất béo không bão hòa từ thực vật (dầu đậu nành, dầu olive) hoặc cá giàu omega-3, đồng thời hạn chế tối đa đồ chiên xào, mỡ nội tạng động vật.

Cuối cùng, hạn chế chất ngọt là giải pháp sống còn để kiểm soát đường huyết và duy trì cân nặng hợp lý. Khả năng dung nạp đường và độ nhạy insulin của cơ thể sẽ suy giảm theo thời gian.