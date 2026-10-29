Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng làm Chủ tịch phường Xuân Trường – Đà Lạt

Chiều 29/10, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định, phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Trương Trung Thắng.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Đ.Trọng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tân Chủ tịch phường Xuân Trường – Đà Lạt nhanh chóng tiếp cận công việc, ổn định tình hình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự phát triển của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt chúc mừng tân Chủ tịch phường. Ảnh: Đ.Trọng.

Ông Trương Trung Thắng bày tỏ nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ông xác định việc được phân công công tác tại địa phương vừa là cơ hội để tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và Nhân dân. Trên cương vị mới, ông hứa sẽ nỗ lực, chủ động học hỏi, phát huy kinh nghiệm công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ và cùng tập thể Đảng ủy phường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Trương Trung Thắng, tân Chủ tịch phường Xuân Trường - Đà Lạt phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đ.Trọng.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Kỳ họp lần thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND phường Xuân Trường - Đà Lạt khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có bãi nhiệm Chủ tịch UBND phường và bãi nhiệm đại biểu HĐND phường đối với ông Trần Hùng Sơn do vi phạm các quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; không đảm bảo tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; Xem xét cho thôi đại biểu HĐND phường đối với ông Phạm Đăng Tuấn - Nguyên Trưởng Công an phường Xuân Trường – Đà Lạt, nay đã nghỉ hưu theo chế độ, không còn công tác tại cơ quan, đơn vị hành chính; không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang làm đại biểu.

Tại kỳ họp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Trương Trung Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, đến công tác tại Đảng ủy phường Xuân Trường – Đà Lạt; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025–2030.

HĐND phường Xuân Trường – Đà Lạt sau đó tiến hành bầu Chủ tịch UBND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả ông Trương Trung Thắng- Phó Bí thư Đảng ủy phường được bầu làm Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ 100% phiếu bầu trong tổng số đại biểu tham dự kỳ họp.