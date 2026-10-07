Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh làm Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Nhật Hằng (bên trái) giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố

Sáng 7/10, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ Thành phố.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định số 1402-QĐ/TU ngày 3/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp xếp.

TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng (45 tuổi, quê quán phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), trình độ tiến sĩ chuyên ngành hóa lý thuyết và hóa lý, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/7/2025, TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng từng là Giám đốc Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025. TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng từng giữ các chức vụ, như: Phó Trưởng phòng Thanh tra, Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Thủ Dầu Một; Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một. TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng cũng từng là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 đến tháng 6-2025. Hiện bà đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Như vậy, đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có 1 giám đốc là PGS.TS Nguyễn Tấn Phát và 6 Phó Giám đốc sau sáp nhập.

Trước đó, ngày 5/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy cũng trao Quyết định điều động bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện công tác cán bộ.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Phạm Hoàng Quân.