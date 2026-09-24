Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội được giới thiệu bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định, PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, khẳng định PGS.TS Phạm Bảo Sơn là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, có quá trình công tác quản lý và nghiên cứu khoa học phong phú tại ĐHQGHN cũng như các cơ sở nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế.

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Phạm Bảo Sơn. (Ảnh: VNU)

Năng lực và kinh nghiệm thực tiễn của PGS.TS Phạm Bảo Sơn được thể hiện qua các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực then chốt mà tỉnh Hưng Yên xác định có vai trò đặc biệt quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới, đồng thời là nền tảng để triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương.

Bên cạnh quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Ban Bí thư, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng thông qua chủ trương giới thiệu ông Phạm Bảo Sơn để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quá trình công tác của PGS.TS Phạm Bảo Sơn

Ông Phạm Bảo Sơn sinh năm 1977, quê tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc TP Hải Phòng.

Ông tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin năm 2001.

Năm 2006, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công nghệ thông tin tại Đại học New South Wales, Australia. Đến năm 2012, ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư.

Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Trường Đại học Công nghệ trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.