Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Huế

Sáng 21/9, tại trụ sở Công an TP Huế, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Huế; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Về phía TP Huế có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện các Sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Huế kể từ ngày 17/9.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương, tân Giám đốc Công an TP Huế.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Huế cũng đã công bố Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí Thư Thành ủy Huế trao Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Sau khi Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, để kịp thời kiện toàn nhân sự Giám đốc Công an TP Huế đáp ứng yêu cầu công tác, trên cơ sở chuẩn y, thống nhất giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Huế, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Huế.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn được Trung ương tin tưởng, giao nhiệm vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Huế, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Huế tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP Huế và hệ thống chính trị của TP Huế triển khai có hiệu quả các mặt công tác Công an, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội địa bàn. Đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được các Sở, ngành, chính quyền đoàn thể và nhân dân đánh giá cao.

Đánh giá cao và ghi nhận những thành tích nổi bật trong quá trình công tác của Đại tá Nguyễn Đình Dương, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị đồng chí Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Huế tranh thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Thành ủy, HĐND, UBND và hệ thống chính trị TP Huế tham mưu, phối hợp chặt chẽ các cấp các ngành của thành phố.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu đồng chí Nguyễn Đình Dương phát huy dân chủ, đoàn kết, tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương trên các lĩnh vực công tác Công an, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội địa bàn; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và ngành giao phó, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội địa phương; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo, bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, mệnh lệnh công tác năm 2026, tuyệt đối không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, ảnh hưởng đến ANTT địa phương.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an TP Huế, các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, đội ngũ cán bộ chủ chốt Công an TP Huế cần đoàn kết một lòng để cùng với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, tân Giám đốc Công an TP Huế phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Dương đã bày tỏ sự tri ân và cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Công an TP Huế và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị đã luôn quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ để đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Trên cương vị công tác mới, tôi sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường của bản thân cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Huế đoàn kết, nêu gương, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bản thân sẽ tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp để đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ba nhất” và các phong trào, kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Công an nhằm tạo môi trường an ninh, an toàn, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương", Đại tá Nguyễn Đình Dương bày tỏ quyết tâm khi chính thức được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

Đại tá Nguyễn Đình Dương (SN 1976, quê quán huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Huế, Đại tá Nguyễn Đình Dương từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh. Quá trình công tác, đồng chí từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Tháng 5/2020, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an Quận 4, TP Hồ Chí Minh. Tháng 12/2020, đồng chí được điều động giữ chức Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh Tháng 6/2023, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức cũ. Tháng 8/2023, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.