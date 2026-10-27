Phó giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lý giải việc đầu tư máy cộng hưởng từ MRI 5T

Khảo sát chi tiết hơn các cấu trúc nhỏ

PGS.TS Lê Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - cho biết, mới đây đơn vị tiếp nhận một trường hợp đau vùng bẹn mạn tính kéo dài nhưng chưa xác định được nguyên nhân dù người bệnh đã chụp cắt lớp vi tính và MRI 3T.

Khi chụp bằng MRI 5T, bác sĩ phát hiện một nhánh thần kinh thuộc đám rối thắt lưng bị chèn ép giữa các cấu trúc cơ bất thường ở vùng thắt lưng chậu bên trái. Đây là tổn thương nhỏ, nằm ở vị trí giải phẫu phức tạp, gây khó khăn cho việc xác định nguyên nhân đau.

Hệ thống máy MRI 5T tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: H.Long.

Cộng hưởng từ đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ hệ thống 1,5T được sử dụng rộng rãi từ những năm 1980 đến 3T vào những năm 2000. Các hệ thống MRI 5T có khả năng khảo sát toàn thân được phát triển trong những năm gần đây, mở rộng khả năng nghiên cứu và ứng dụng chẩn đoán hình ảnh.

Ở lĩnh vực thần kinh, hệ thống có thể hỗ trợ khảo sát các cấu trúc não liên quan đến bệnh Parkinson, hồi hải mã ở người bệnh động kinh, các vùng chất trắng và chất xám trong tủy sống. Máy cũng cho phép quan sát các dây thần kinh ngoại biên, đám rối thần kinh và những cấu trúc nhỏ tại khớp cổ tay.

Đối với bệnh lý mạch máu, một số kỹ thuật cộng hưởng từ có thể làm rõ cấu trúc mạch máu não, thành mạch và dòng chảy mà không cần tiêm thuốc đối quang từ. Những hình ảnh này có thể bổ sung thông tin phục vụ chẩn đoán, lập kế hoạch can thiệp và theo dõi điều trị trong các trường hợp phù hợp.

Ngoài ra, MRI 5T còn có tiềm năng hỗ trợ khảo sát tuyến tiền liệt, một số cấu trúc tim mạch và các tổn thương có đặc điểm chuyển hóa phức tạp. Những chuỗi xung chuyên sâu cho phép đánh giá đặc tính mô, tưới máu và chuyển hóa, qua đó cung cấp thêm dữ liệu để bác sĩ phân tích bản chất tổn thương.

Bệnh viện hướng tới đào tạo chuyên sâu. Ảnh: H.Long.

Tuy nhiên, PGS Linh cho rằng từ trường cao hơn không đồng nghĩa MRI 5T luôn vượt trội trong mọi chỉ định. Chất lượng hình ảnh và giá trị chẩn đoán còn phụ thuộc vào loại bệnh lý, kỹ thuật chụp, quy trình thực hiện và kinh nghiệm của bác sĩ. Việc lựa chọn phương tiện phù hợp vẫn cần dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Đáp ứng mục tiêu khám chữa bệnh và đào tạo

Lý giải việc đầu tư hệ thống MRI 5T, PGS Linh cho biết Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hiện có 5 cơ sở, quy mô 1.150 giường bệnh, mỗi năm tiếp nhận khoảng 1,6 triệu lượt khám ngoại trú. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện thực hiện khoảng 350 ca chụp cộng hưởng từ và 600 ca chụp cắt lớp vi tính.

Lượng người bệnh lớn cùng nhu cầu chẩn đoán các bệnh lý phức tạp đặt ra yêu cầu phát triển những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu.

Trường Đại học Y Hà Nội hiện có khoảng 8.000 học viên sau đại học và khoảng 1.000 nghiên cứu sinh. Hệ thống mới tạo điều kiện để bác sĩ, học viên và các nhà nghiên cứu tiếp cận công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, phát triển những đề tài về thần kinh, mạch máu vi thể và chuyển hóa mô.

Bệnh viện cũng định hướng hợp tác với các trung tâm y khoa quốc tế để trao đổi chuyên môn, đối chiếu dữ liệu và triển khai nghiên cứu đa trung tâm. Trong bối cảnh hệ thống MRI 5T phục vụ lâm sàng còn tương đối hiếm, việc đưa thiết bị vào hoạt động mở ra cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới nghiên cứu quốc tế.