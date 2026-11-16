Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội nhận 1,2 tỷ đồng để biến người khỏe mạnh thành 'lao độ 4'

Các bị can bị truy tố gồm Hoàng Văn Huấn (cựu PGĐ BV Phổi Hà Nội); Trần Văn Quang (cựu thẩm phán TAND huyện Tiên Du, Bắc Ninh (cũ); Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP), Công an TP Hà Nội); Đào Khắc Hiệp (cựu Phó đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP Công an Bắc Ninh)…

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2025, Công an TP Bắc Ninh tiếp nhận nhiều bị án trên địa bàn TP Bắc Ninh và các tỉnh, TP đến đầu thú và trình báo việc bản thân bị tòa án xét xử hoặc chuẩn bị xét xử. Tuy nhiên, do chưa muốn đi chấp hành hình phạt tù hoặc muốn giảm nhẹ hình phạt, các bị án, bị cáo dù không bị bệnh về lao phổi nặng, kháng đa thuốc (lao độ 4) nhưng đã trực tiếp hoặc thông qua người trung gian liên hệ với Hoàng Văn Huấn nhờ làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi. Sau đó, các đối tượng dùng bệnh án này để xin hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Kết quả điều tra xác định, khi có người nhờ làm hồ sơ bệnh án lao phổi giả, Hoàng Văn Huấn chỉ đạo và phân công Lã Đức Mạnh (điều dưỡng hạng IV, Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực, BV Phổi Hà Nội) liên hệ, hẹn thời gian đến BV Phổi Hà Nội khám; đồng thời hướng dẫn họ khai các triệu chứng như ho kéo dài, khạc đờm, ho ra máu, sốt về chiều… Những lời khai này được sử dụng làm căn cứ khám bệnh, chỉ định xét nghiệm và chụp X-quang.

Ngoài ra, Huấn còn chỉ đạo Đoàn Đức Thiện (kỹ thuật viên y hạng IV, khoa Vi sinh, BV Phổi Hà Nội) khi thực hiện việc xét nghiệm, sử dụng mẫu bệnh phẩm của người mắc bệnh thật đưa vào máy xét nghiệm thay cho mẫu bệnh phẩm của người mà Huấn yêu cầu làm giả kết quả. Qua đó, tạo ra kết quả xét nghiệm không đúng thực tế.

Bên cạnh đó, Huấn còn trực tiếp can thiệp vào kết quả chụp X-quang ngực để thể hiện hình ảnh tổn thương phù hợp với bệnh lao phổi nặng.

Để hợp thức hóa việc điều trị nội trú, theo chỉ đạo của Huấn, Mạnh bố trí những người này mặc đồng phục bệnh nhân, nằm trên giường bệnh do bác sĩ Đặng Việt Phong phụ trách điều trị, gắn dây chuyền dịch vào tay rồi chụp ảnh để thể hiện những người này đang điều trị nội trú. Những hình ảnh này sau đó được sử dụng để đưa vào hồ sơ bệnh án hoặc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành xác minh nhằm tạo căn cứ chứng minh các trường hợp này đang điều trị nội trú tại BV…

Sau khi hoàn thiện các tài liệu này, Mạnh chuyển hồ sơ cho Huấn để tiếp tục hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ bệnh án. Theo cáo trạng, Huấn tự soạn thảo Bệnh án nội khoa, Biên bản hội chẩn bệnh nhân nặng, Phiếu theo dõi điều trị. Các giấy tờ thể hiện người bệnh mắc lao phổi tái phát, kháng đa thuốc, cần tiếp tục điều trị chuyên khoa lao.

Sau khi hoàn tất, hồ sơ được sao y, giao cho người môi giới hoặc chuyển trực tiếp đến người đặt làm để nộp tòa án xin hoãn chấp hành án tù.

VKS xác định bị can Huấn đã nhận hối lộ gần 1,2 tỷ đồng./.