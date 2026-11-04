Phó Đức Nam xin cho bố hoặc mẹ được 'ở ngoài' để lo cho hai người trong tù

Hôm nay (4/11), phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do “siêu lừa” Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu bước sang phần tranh luận.

Đại diện VKS phát biểu quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với các bị cáo. Theo đó, Phó Đức Nam bị đề nghị tuyên phạt án tù chung thân cho cả hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố và mẹ của Phó Đức Nam) bị cáo buộc đồng phạm với con trai ở tội Rửa tiền, bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Được quyền tự bào chữa, Mr Pips không có ý kiến về bản luận tội của đại diện VKS cũng như mức án bị đề nghị, chỉ mong HĐXX xem xét cho hoàn cảnh của bị cáo khi cả bố và mẹ đều vướng án.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Phó Đức Nam xin HĐXX cho bố hoặc mẹ được ở ngoài để còn có người chăm lo cho những người phải chấp hành án. Bị cáo cũng bày tỏ sự hối lỗi khi để bố mẹ phải liên lụy, bị đưa ra xét xử trong cùng vụ án.

Nam trình bày, gia đình bị cáo ở Việt Nam chỉ có 3 người, hiện đều phải đứng trước tòa. “Bị cáo xin lỗi vì đã vô tình kéo bố mẹ vào chuyện này”, lời của Phó Đức Nam. Từ đó, Mr Pips đề nghị HĐXX xem xét cho bố hoặc mẹ được ở ngoài để có người chăm lo cho hai người còn lại.

Mr Pips cũng nói lời xin lỗi các bị hại. Nam trình bày: “Bị cáo xin lỗi các anh chị bị hại ở đây, một lần nữa gửi lời xin lỗi”.

Luật sư tiếp tục đề nghị giám định tâm thần cho Phó Đức Nam

Trình bày quan điểm bào chữa cho Phó Đức Nam, luật sư tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét cho thân chủ của mình được đi giám định tâm thần và cho rằng, đề nghị này không nhằm giúp bị cáo trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật hay nghĩa vụ khắc phục hậu quả đối với các bị hại.

Theo lời luật sư, việc giám định tâm thần cho Mr Pips nhằm xác định rõ những hành vi bị cáo thực hiện khi có đầy đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và những hành vi có thể chịu ảnh hưởng của bệnh lý, từ đó xem xét trách nhiệm hình sự phù hợp.

Quan điểm bào chứa của luật sư cũng nhắc đến trách nhiệm của Phó Đức Nam đối với các khoản tiền chuyển vào ví điện tử Ngân Lượng. Theo luật sư, cần xác định rõ người thực hiện từng giao dịch chuyển tiền để làm căn cứ xem xét trách nhiệm.

Đối với những khoản tiền không phải do Phó Đức Nam yêu cầu chuyển, cần tiếp tục làm rõ, tránh quy kết toàn bộ trách nhiệm cho bị cáo.

Luật sư cũng đề nghị xem xét những hành vi của Phó Đức Nam đã bị truy tố trong vụ án khác, nếu trùng với hành vi đang được xét xử thì phải xác định rõ để tránh việc một hành vi bị xử lý hai lần.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ án, luật sư của Mr Pips khẳng định, ngoài những tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, Phó Đức Nam còn sở hữu một số tài sản từ trước khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quan điểm bào chưa của luật sư, Phó Đức Nam đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản, bao gồm cả tài sản có từ trước khi phạm tội cho cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả vụ án, nhưng việc này chưa được phía VKS phân định rõ số lượng, giá trị và chủng loại tài sản mà bị cáo sở hữu hợp pháp trước khi phạm tội.

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét, làm rõ nội dung này để có cơ sở đánh giá đầy đủ việc tự nguyện khắc phục hậu quả của bị cáo, từ đó cân nhắc tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho Phó Đức Nam.

Bào chữa cho Phó Đức Nam, luật sư cũng nhắc đến việc thân chủ của mình đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và cho rằng, đây là tình tiết giảm nhẹ đáng kể, đề nghị HĐXX đánh giá đầy đủ khi xem xét, quyết định hình phạt đối với Phó Đức Nam.