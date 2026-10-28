Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ khai chuyện được trả thù lao bằng vàng

Sáng 28/10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn.

Cáo buộc cho rằng, năm 2017, Nam đã bàn bạc, thống nhất với một người nước ngoài tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) trong việc tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới).

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó. Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ 919 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 1.559 tỷ đồng.

Phó Đức Nam tại tòa. Ảnh: CTV

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Mr Pips khai quen biết Isik Uran năm 2018. Hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau đó, Nam quay về Việt Nam, thiết lập hệ thống gồm nhiều công ty, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo để thực hiện hành vi phạm tội.

Phó Đức Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên mạng xã hội. Hình ảnh giàu có được Mr Pips xây dựng nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người bị hại tham gia đầu tư.

Đến năm 2019, Phó Đức Nam bắt tay với Lê Khắc Ngọ. Thời điểm đó, bị cáo từng đi đăng ký cho các sàn chứng khoán quốc tế do mình xây dựng nhưng không được chấp nhận.

Được trả thù lao bằng vàng

Theo cáo buộc, nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng số tiền này như sau: Dùng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; hơn 141 tỷ đồng mua vàng; hơn 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore.

Cáo trạng xác định, bị cáo rửa tiền tổng hơn 561 tỷ đồng. Tại tòa, Mr Pips thừa nhận, tổng số tiền mà bị cáo được hưởng lợi khoảng hơn 500 tỷ đồng.

Lê Khắc Ngọ tại tòa. Ảnh: CTV

Phó Đức Nam khai, anh ta và bị cáo Lê Khắc Ngọ là người hưởng lợi cao nhất, với mức 3-5% lợi nhuận sau khi từ toàn bộ chi phí. Thù lao được trả bằng vàng hoặc USD và chỉ vài người chủ chốt mới được trả thù lao bằng vàng và ngoại tệ. Đây là chính sách của công ty. Trước đó, Mr Hunter cũng khai được trả thù lao bằng vàng thay vì tiền mặt.

Tương tự Lê Khắc Ngọ, Phó Đức Nam đề nghị HĐXX xem xét lại cáo buộc rửa tiền thông qua việc mua vàng và USD, với lý do số vàng bị cáo có được là từ khoản thù lao công ty trả. Đối với cáo buộc rửa tiền thông qua việc mua các bất động sản, Phó Đức Nam không có ý kiến.

Phó Đức Nam cũng đề nghị xem xét lại số lượng bị hại trong vụ án, với lý do có những khách hàng không phát sinh liên lạc với nhân viên của mình.

Mr Pips cũng khẳng định, toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận sale và chăm sóc khách hàng thực thiện. Bản thân bị cáo sau khi lập các kênh trên mạng xã hội TikTok với tên “Mr Pips” cũng do bộ phận Marketing quản lý, vận hành và lấy danh nghĩa của Phó Đức Nam để tư vấn khách hàng.