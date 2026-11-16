Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị tuyên án tù chung thân

Chiều 16/11, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác trong cùng vụ án.

Trong đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt mà Mr Pips phải thi hành là chung thân.

Đưa ra quan điểm luận tội cho rằng, Phó Đức Nam đã chủ mưu cầm đầu và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng, trước đó đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nam mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội Rửa tiền.

Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Tại suốt phiên xét xử, mẹ của Mr Pips cùng các luật sư liên tục đề nghị đưa Phó Đức Nam đi giám định tâm thần. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng không có căn cứ chấp nhận việc này.

Theo đại diện VKS, quá trình hỏi cung cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Nam trình bày rõ ràng, logic về hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Ngoài ra, kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, cùng thông tin từ cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Mr Pips.

Đại diện VKS còn dẫn kết quả thăm khám Phó Đức Nam của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy chưa phát hiện bất thường ở các lĩnh vực nhận thức được kiểm tra.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Khắc Ngọ tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải thi hành là chung thân.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Khắc Ngọ tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội Rửa tiền.

Về cáo buộc rửa tiền mà Ngọ đề nghị được xem xét lại, đại diện VKS viện dẫn biên bản hỏi cung bị cáo (có sự tham gia của luật sư), trong đó Ngọ trình bày nguồn tiền mua vàng và bất động sản là tiền thu được từ hoạt động cùng Nam.

Theo đại diện VKS, quá trình điều tra, bị cáo Ngọ khai việc sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua số vàng này. Vì vậy, lời khai tại phiên tòa của Ngọ rằng bị cáo được công ty trả lương bằng vàng là không có căn cứ.

Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa. Ảnh" CTV

Nhóm người thân của Phó Đức Nam

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố và mẹ của Phó Đức Nam) lần lượt 6 năm 6 tháng tù và 5 năm 6 tháng tù về cùng tội Rửa tiền.

Quan điểm luận tội trước đó của đại diện VKS cho rằng, bị cáo Thắng biết con trai có các hành vi sai phạm nhưng không lấy đó khuyên răn mà có hành vi tiếp tay khi đứng tên nhiều tài sản phạm tội của Mr Pips.

Trong khi đó, bị cáo Liễu khi biết con trai bị khởi tố, bắt giữ đã rút tiền và mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện và thu giữ. Khi bị phát hiện, hai bị cáo nhanh chóng tẩu tán tài sản, làm khó khăn trong công tác điều tra, thu hồi tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ của Phó Đức Nam): 5 năm 4 tháng tù về tội Rửa tiền và 8 tháng tù về tội Trốn thuế. Tổng hợp mức hình phạt 6 năm tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) 9 năm tù về tội Rửa tiền.

Nguyễn Thanh Phong (anh của bị cáo Tâm): 5 năm tù về tội Rửa tiền và 9 năm tù về tội Lừa đảo. Tổng hợp mức án bị cáo phải chịu là 14 năm tù.