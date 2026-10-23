Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh), bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng) bị xét xử về tội “Rửa tiền” vì giúp nhóm của Phó Đức Nam rửa tiền 318 tỷ đồng.

Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”).

Cùng bị xét xử trong vụ án này là 185 bị cáo khác bị xét xử về một trong các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Trốn thuế” hoặc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam giữ vai trò chính. Ngọ giữ vai trò thứ hai. Do đó, Nam phải chịu trách nhiệm về toàn bộ 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt là gần 1.560 tỷ đồng. Để hợp thức hóa, Phó Đức Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore, mua nhiều đồng hồ xa xỉ, siêu xe.

Đối với Lê Khắc Ngọ được Phó Đức Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Lê Khắc Ngọ (tức "Mr Hunter").

Trong vụ án, bị cáo Phó Đức Thắng (cha đẻ Phó Đức Nam) và bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam) bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Bị cáo Phó Đức Tuấn (em họ Phó Đức Nam) bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo Phó Đức Thắng ngoài hành vi tẩu tán tài sản cho Phó Đức Nam còn có hành vi “chạy” kết luận tâm thần cho Phó Đức Nam và bị lừa tiền.

Do số lượng người tham gia tố tụng rất đông gồm: 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng, bị hại… nên Hội đồng xét xử quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark Bình").

Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại Phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội, với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa).

Điểm cầu thành phần thứ 2 là Hội trường của TAND TP Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Điểm cầu thứ 3 tại Hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an thành phố Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam.

Được biết, trong số 188 bị cáo, có 25 bị cáo được áp dụng biện pháp tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam.

Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ).

Cáo trạng của Viện KSND tối cao kết luận, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Sau đó, Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi bị điều tra, Ngọ trốn sang Campuchia rồi nhập cảnh trái phép qua Philippines, sau đó bị bắt giữ và bị dẫn độ về nước. Vợ Ngọ là bị cáo Ngô Thị Thêu (SN 1995), bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm.

Sau khi vụ án xảy ra, Thêu ôm con nhỏ trốn sang Thái Lan sinh sống trái phép. Sau đó bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ giao cho Công an Việt Nam để xử lý.

Quá trình khám xét nhà của vợ chồng Ngọ trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ tiền mặt tổng trị giá 503 triệu đồng, 44.545 USD cùng 6 miếng vàng. Khám xét tại một căn hộ khác cũng thuộc sở hữu của vợ chồng Ngọ, cơ quan điều tra thu giữ thêm 18,3 tỷ đồng tiền mặt và 84.825 USD. Khi mở két sắt tại căn hộ, cơ quan điều tra thu 143 miếng vàng nguyên khối, trị giá hơn 356 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu của Ngọ một số ô tô siêu sang như: Lamborghini Urus màu vàng; Porsche Panamera màu đỏ; Jaguar F-Type màu vàng; Jaguar F-Type màu đỏ; VinFast Lux A màu cam; Lexus LM350 màu đen.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 39 bất động sản liên quan đến vợ chồng Ngọ-Thêu; phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng trị giá gần 30 tỷ đồng và 18 sổ/thẻ tiết kiệm trị giá hơn 60 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Ngọ đề nghị được sử dụng toàn bộ tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại. Nếu còn thừa, Ngọ xin tự nguyện nộp sung công quỹ Nhà nước.

Đối với Phó Đức Nam, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 25 xe ô tô và 7 xe máy là tài sản của Nam. Trong số đó có nhiều siêu xe đắt tiền như: Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63, Rolls-Royce Cullinan mang biển số 51K-433.33. Theo thị trường, mẫu xe Rolls-Royce Cullinan có giá lăn bánh tại Việt Nam lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Một số siêu xe khác được Nam mua, sau đó nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký gồm: 1 ô tô hiệu Ferrari Roma; 1 ô tô hiệu Jaguar F-Type; 1 Mercedes-AMG A45S; 1 ô tô hiệu Porsche 911 Turbo S; 1 Mercedes-AMG GT R; 1 ô tô hiệu Mini John Cooper; 1 Mercedes- Benz C200; 1 ô tô hiệu BMW 330i.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) và anh trai của Tâm dùng tiền Nam phạm tội mà có để mua 2 chiếc ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90.

Riêng về bất động sản, cơ quan điều tra đã kê biên, tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản của Nam và đồng phạm; thu giữ 60 chiếc đồng hồ hạng sang, trong đó có 43 chiếc do Nam mua để sử dụng, đều là những chiếc đồng hồ hàng hiệu như: Franck Muller, Patek Philippe....

Cơ quan điều tra cũng thu giữ hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm miếng vàng từ hành vi phạm tội mà có do Nam cất giữ tại các căn hộ đang sinh sống.