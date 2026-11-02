Phó Đức Nam nói gì khi bạn gái hỏi về nguồn gốc khối tài sản khổng lồ?

Sáng 2/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư.

Tại tòa, Phó Đức Nam cho biết sẵn sàng sử dụng tài sản của mình để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo đề nghị HĐXX sớm xử lý số ô tô hạng sang bị thu giữ để có tiền bồi thường cho các bị hại.

Theo Nam, những chiếc xe này có thể mất giá theo thời gian nên cần được thanh lý sớm. Bị cáo cũng đề nghị có phương án xử lý 2 bất động sản mua tại Campuchia, khoảng 700.000 USD trong 2 tài khoản ngân hàng và một tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Bị cáo Phó Đức Nam. Ảnh: Thạch Thảo

Theo kết quả điều tra, Phó Đức Nam sở hữu 25 ô tô và 7 xe máy. Trong số này có nhiều dòng xe sang, siêu xe như Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63, Porsche 911 Turbo S, Ferrari Roma, Porsche Macan và Mercedes-AMG GT R.

Cơ quan điều tra xác định Nam mua rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký 8 ô tô. Ngoài ra, bị cáo còn có 2 xe đứng tên mình, mua 4 xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên.

Đáng chú ý, Nam còn đưa tiền cho bạn gái Nguyễn Thanh Tâm và anh trai của người này mua 2 ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90. Bị cáo cũng sở hữu 7 xe máy thuộc nhiều thương hiệu, trong đó có Harley-Davidson FXRST.

Trả lời thẩm vấn của luật sư về mối quan hệ với Nguyễn Thanh Tâm, Phó Đức Nam khai hai người sống với nhau như vợ chồng nhưng bị cáo không tiết lộ công việc của mình cho bạn gái.

Nam kể, có lần Tâm hỏi: "Anh làm gì mà nhiều tiền thế?", bị cáo chỉ cười, không nói gì.

Theo lời khai của Nam, Tâm được giao quản lý tiền nhưng mọi quyết định sử dụng số tiền này đều do bị cáo đưa ra.

Đề nghị triệu tập đại diện các cổng thanh toán trung gian

Cũng tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đề nghị triệu tập đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian. Theo luật sư, đây là những đơn vị có vai trò quan trọng trong quá trình luân chuyển tiền của khách hàng, cần được làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo thư ký phiên tòa, HĐXX đã triệu tập đại diện các công ty này nhưng họ không đến và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Phó Đức Nam cũng đề nghị làm rõ dòng tiền của khách hàng sau khi đi qua các ví điện tử, cổng thanh toán trung gian. Bị cáo cho rằng không phải toàn bộ số tiền khách hàng nạp qua các hệ thống này đều thuộc về mình.

"Có khách hàng nạp lần đầu vào sàn của bị cáo, nhưng những lần sau đó họ nạp vào các ví, sàn khác, không thể tính cả cho bị cáo", Nam khai.

Bị cáo cũng cho biết đã tố cáo thêm một số cá nhân có hành vi tương tự để cơ quan chức năng xem xét, cho rằng mình không phải người duy nhất hoạt động theo phương thức này.

Trong khi đó, bị cáo Lê Khắc Ngọ đề nghị rà soát lại danh sách bị hại để xác định chính xác những người bị nhóm của mình gây thiệt hại. Ngọ cho rằng các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế còn có nhiều nhà đầu tư tự tham gia, không phải tất cả đều liên quan đến hoạt động của nhóm bị cáo.