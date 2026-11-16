Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng lĩnh án tù chung thân

Hai bị cáo cầm đầu cùng lĩnh án chung thân

Ngày 16/11, sau gần 3 tuần xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thay mặt HĐXX, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Theo phán quyết của HĐXX, bị cáo Phó Đức Nam bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là tù chung thân.

Cùng bị xét xử về hai tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 11 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là tù chung thân.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX xem xét vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, hậu quả gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.

Trước đó, tại phần luận tội ngày 4/11, đại diện VKSND TP Hà Nội xác định đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo có sự phân công, câu kết chặt chẽ trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của hệ thống lừa đảo. Lê Khắc Ngọ giữ vai trò quan trọng thứ hai, được giao quản lý nhiều văn phòng trong hệ thống.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội tại phiên tuyên án.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả gây ra, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng mức án tù chung thân sau khi tổng hợp hình phạt của hai tội danh.

Theo hồ sơ vụ án, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã thành lập khoảng 40 văn phòng với hơn 1.700 nhân viên, vận hành 36 trang web giả mạo các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế để lừa đảo nhà đầu tư.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, xây dựng hình ảnh chuyên gia tài chính hoặc nhà đầu tư thành công để tiếp cận, tạo lòng tin và lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch.

Ban đầu, khách hàng được tạo điều kiện giao dịch có lãi, rút tiền nhằm củng cố lòng tin. Khi khách hàng đầu tư số tiền lớn, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khiến tài khoản thua lỗ, sau đó tiếp tục dụ dỗ nộp thêm tiền để khôi phục vốn đầu tư.

Đối với hành vi rửa tiền, cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ; còn Lê Khắc Ngọ sử dụng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội để mua bất động sản và vàng, với tổng giá trị khoảng 195 tỉ đồng.

Quang cảnh phiên tuyên án.

Không chấp nhận đề nghị giám định tâm thần đối với Phó Đức Nam

Một trong những nội dung được HĐXX xem xét khi tuyên án là đề nghị trả hồ sơ hoặc trưng cầu giám định tình trạng tâm thần đối với bị cáo Phó Đức Nam.

Theo HĐXX, trong quá trình xét xử, các luật sư bào chữa và thân nhân bị cáo Phó Đức Nam nhiều lần đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc trực tiếp trưng cầu giám định tình trạng tâm thần của bị cáo.

Để xem xét đề nghị này, HĐXX đã đánh giá các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, kết quả xác minh, diễn biến thực hiện hành vi phạm tội cũng như tình trạng và thái độ khai báo của Phó Đức Nam tại phiên tòa.

Trên cơ sở đó, HĐXX nhận thấy không có căn cứ để nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của Phó Đức Nam. Đáng chú ý, HĐXX còn đề cập việc Phó Đức Nam và bố của bị cáo đã đưa tiền cho một bị cáo khác nhằm tác động đến hoạt động giám định tâm thần cho Nam. Từ những căn cứ nêu trên, HĐXX quyết định không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định tình trạng tâm thần đối với Phó Đức Nam.

Trước đó, tại phần tranh luận, đại diện VKSND TP Hà Nội cũng đã đối đáp với các quan điểm bào chữa liên quan đến vấn đề này, đồng thời bảo lưu quan điểm truy tố đối với bị cáo Phó Đức Nam và các đồng phạm.

Bị cáo Phó Đức Nam (đeo kính) cùng các bị cáo tại phiên tuyên án.

Các bị hại bị chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng

Đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX xác định, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, các bị cáo trong hệ thống do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ tổ chức đã thực hiện hoạt động tư vấn, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả rà soát, đối chiếu tài liệu điều tra khi kết thúc giai đoạn 1 của vụ án, HĐXX xác định các bị cáo đã dụ dỗ, dẫn dắt 919 bị hại đầu tư tổng số tiền hơn 1.700 tỉ đồng vào các sàn giao dịch trong hệ thống. Trong số tiền đã đầu tư, các bị hại rút và nhận lại được tổng cộng hơn 163 tỉ đồng. Số tiền còn lại bị các bị cáo chiếm đoạt là gần 1.560 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời xâm phạm trật tự, an toàn trong quản lý kinh tế. Hậu quả vụ án không chỉ là thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và cuộc sống của nhiều bị hại.

Các bị cáo tại phiên tuyên án.

Theo đánh giá của HĐXX, hành vi phạm tội đã làm xáo trộn đời sống, ảnh hưởng đến hạnh phúc và tương lai của nhiều gia đình nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Từ đó, HĐXX xác định việc khởi tố, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội là cần thiết.

Việc xử lý các bị cáo nhằm trừng trị những hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm trên không gian mạng nói riêng.

Đối với trách nhiệm của từng bị cáo, HĐXX căn cứ vào kết quả điều tra, xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, đánh giá vai trò, mức độ tham gia và hậu quả hành vi phạm tội để quyết định hình phạt phù hợp.