Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ lĩnh án chung thân

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: MINH HÙNG)

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phó Đức Nam (Mr Pips) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 12 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Phó Đức Thắng (bố Phó Đức Nam) bị tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”; bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam) bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, người yêu Phó Đức Nam nhận mức án 9 năm tù về cùng tội danh này.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ của Phó Đức Nam) bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Trốn thuế. Tổng hợp mức hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phó Đức Tuấn (em họ Phó Đức Nam) bị tuyên mức án 3 năm tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 11 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung thân. Bị cáo Ngô Thị Thêu bị tuyên mức án 10 năm tù về tội danh “Rửa tiền”.

Các bị cáo còn lại nhận mức án cao nhất là 20 năm tù, thấp nhất là 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo từng làm cháy tài khoản khách hàng đều nhận mức án nghiêm khắc.

Đại diện Viện Kiểm sát tại tòa. (Ảnh: MINH HÙNG)

Về dân sự, Hội đồng xét xử cho biết trước và trong phiên tòa ghi nhận 916 bị hại bị chiếm đoạt hơn 1.710 tỷ đồng, được rút một phần, còn lại bị chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo Hội đồng xét xử, do tiền chiếm đoạt được nằm phần lớn trong tay các bị cáo "đứng đầu". Do đó, Hội đồng xét xử buộc Mr Pips bồi thường 2/3 trong tổng số tiền trên tương đương hơn 822 tỷ đồng. Mr Hunter bồi thường 1/3 trong tổng số trên tương đương hơn 510 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại phải bồi thường trong phạm vi tiền lương, thưởng đã nhận khi tham gia đường dây, tổng cộng khoảng 297 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tài sản của người khác, xâm phạm đến sức khỏe và tinh thần của bị hại; hành vi này cũng gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tình hình kinh tế.

Hành vi của Nam, Ngọ và đồng phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe, tinh thần, tài sản của các bị hại, làm xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng đến hạnh phúc, tương lai của nhiều gia đình.

Để bảo đảm thi hành án, tòa quyết định tiếp tục tạm giữ, kê biên phần lớn trong 74 bất động sản đã bị phong tỏa, kê biên. Những tài sản còn lại được chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nguồn gốc. Ngoài ra, 35 ôtô, 7 xe môtô, 36 túi, ví và 60 đồng hồ hàng hiệu của Nam cùng bạn gái tiếp tục bị thu giữ.

Trước giờ tuyên án, tòa tiếp tục nhận đơn tố giác, nâng tổng số lên 115. Do giới hạn xét xử và chưa đủ căn cứ xác định những người gửi đơn có phải bị hại hay không, Hội đồng xét xử không đưa họ tham gia tố tụng trong vụ án này.

Toàn bộ đơn cùng tài liệu liên quan được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để giải quyết trong giai đoạn hai. Tòa đề nghị những người cho rằng mình là bị hại liên hệ cơ quan điều tra để bảo đảm quyền lợi.

Hội đồng xét xử đồng thời kiến nghị đẩy nhanh điều tra giai đoạn hai, làm rõ hành vi của nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng và những người có dấu hiệu che giấu, chứa chấp, rửa tiền, nhằm xử lý triệt để vụ án và thu hồi tài sản.