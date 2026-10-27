Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ đề nghị dùng tài sản bị thu giữ bồi thường cho bị hại

Sáng nay (27/10), phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu tiếp tục với phần công bố cáo trạng của VKS.

Cáo trạng nêu, ngoài Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con thì không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán quốc tế cho phép các nhà đầu tư mua và bán các cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư và các sản phẩm tài chính khác của các công ty trong và ngoài nước.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, cá nhân cư trú trong nước không được tự ý chuyển ngoại tệ để trực tiếp mở tài khoản và mua bán chứng khoán trên các sàn chứng khoán quốc tế. Hoạt động đầu tư chứng khoán quốc tế chỉ được thực hiện thông qua các tổ chức trung gian được cấp phép hoặc đầu tư gián tiếp.

Vậy nhưng Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất về việc Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập, quản lý, điều hành các trang web (liên kết với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, rồi chuyển thông tin để Mr Pips chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Phó Đức Nam bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: Thạch Thảo

Theo cơ quan điều tra, về bản chất, các trang web trên đều đã được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến, trên các ứng dụng MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận nhưng rất nhiều nhà đầu tư đã bỏ tiền để giao dịch.

VKS xác định có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ lừa đảo, với tài sản chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng.

Bị cáo đề nghị dùng tài sản đã bị thu giữ để bồi thường

919 người bị hại được triệu tập đến tòa. Họ đề nghị xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu được bồi thường số tiền đã bị chiếm đoạt.

Liên quan việc này, bị cáo Phó Đức Nam đề nghị được sử dụng tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ cũng đề nghị được sử dụng toàn bộ tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại. Nếu còn thừa, bị cáo Ngọ xin tự nguyện nộp sung công quỹ nhà nước.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 25 ô tô và 7 xe máy là tài sản của Phó Đức Nam. Trong số đó có nhiều siêu xe đắt tiền như Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes AMG G63…

Cơ quan công an còn thu giữ tổng số 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, 43 chiếc đồng hồ do Phó Đức Nam mua để sử dụng, đều mang những thương hiệu siêu đắt đỏ như Franck Muller, Patek Philippe...

Đối với tài sản là tiền, quá trình khám xét chỗ ở của bạn gái Mr Pips, cơ quan điều tra thu giữ hơn 44 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ. Kết quả điều tra xác định chủ sở hữu số tiền này là Phó Đức Nam.

Cơ quan điều tra đã tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị cáo và những người liên quan. Trong đó, ngoài các bất động sản dùng để rửa tiền, Mr Pips còn sở hữu căn hộ ở Masteri Thảo Điền (TPHCM).