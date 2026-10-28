Phó Đức Nam khai nhận thủ đoạn tinh vi lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền 'sập bẫy'

Ngày 28/10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.

Đầu giờ sáng, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn một số nhân viên kinh doanh, nhân viên sale (bán hàng) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) trước bục khai báo.

Đứng trước bục khai báo, Phó Đức Nam khai nhận, hầu hết bị hại là những nhà đầu tư nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm nhưng bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư; từ những người mong muốn kiếm lợi nhuận trở thành những “con bạc”.

Phó Đức Nam cũng thừa nhận, các sàn giao dịch chứng khoán của đối tượng và đồng phạm lập ra, điều hành thì những người chơi là những nhà đầu tư không thể kiếm lời.

Lý giải về thủ đoạn hoạt động của các sàn chứng khoán, Phó Đức Nam khai, bộ phận sale chịu trách nhiệm tiếp cận, lôi kéo, dụ dỗ khách hàng và hướng dẫn họ nạp tiền thực hiện giao dịch đầu tiên.

Sau những giao dịch tiếp theo, nhà đầu tư được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục tư vấn, thực hiện các hoạt động đầu tư.

Nói về việc có tệp khách hàng, Phó Đức Nam khai nhân viên sale sử dụng những thông tin thu thập trên mạng để tư vấn, mời gọi khách hàng mà không biết các thông tin đó có chính xác hay không.

Các bị cáo tại Phòng xét xử TAND TP Hà Nội.

Phó Đức Nam trình bày, bộ phận sale sẽ đánh vào lòng tham của khách hàng, còn bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ đánh vào tâm lý muốn hưởng lãi cao của khách hàng.

Tại phiên tòa, Phó Đức Nam cũng nói về những khoản hoa hồng cao để nhân viên tìm mọi cách dụ dỗ khách hàng. Cụ thể, nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng từ 4% - 6%, có thời điểm lên tới 7%, cao hơn nhiều so với mức hoa hồng của nhân viên sale.

Hội đồng xét xử về quá trình tổ chức hoạt động của các sàn chứng khoán, Phó Đức Nam khai, đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam phục vụ hoạt động kinh doanh liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán.

Phó Đức Nam khai không nhớ chính xác tên các công ty mà nhớ đã thành lập khoảng trên dưới 10 công ty. Nam không trực tiếp đứng tên, không giữ chức vụ tại những doanh nghiệp này mà chỉ tham gia điều hành.

Hội đồng xét xử truy vấn bị cáo về việc tại sao bị cáo lại không đứng tên. Nam nói do bị cáo không muốn khách hàng tìm ra các công ty này.

Chủ tọa phiên tòa hỏi về lý do không muốn khách hàng tìm ra mình, nhằm mục đích gì? Phó Đức Nam Nam khai, trong quá trình đầu tư có những khách hàng phát sinh khiếu kiện nên bị cáo không muốn họ tìm được mình.

Liên quan đến số lượng sàn giao dịch, đối tượng Nam nói cáo trạng đã xác định bị cáo điều hành 36 sàn chứng khoán, nhưng bị cáo không nhớ chính xác mình đã điều hành bao nhiêu. Các sàn được phân chia thành nhiều bộ phận với chức năng, nhiệm vụ riêng biệt, gồm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kế toán tài vụ, an ninh…bộ phận kế toán tài vụ được đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Đức Nam khai tường tận, các bộ phận phối hợp với nhau bài bản, chặt chẽ trong quá trình vận hành, quản lý các hoạt động của hệ thống sàn giao dịch.

Bị cáo Nam cũng trình bày việc thành lập các sàn giao dịch tại Việt Nam do một người tên Uran chuyển giao cho bị cáo thực hiện. Sau đó, bị cáo cùng Lê Khắc Ngọ, Bùi Trung Đức tham gia điều hành hoạt động của những sàn này.

Đối với các công ty được thành lập tại Việt Nam chủ yếu nhằm mục đích là tuyển dụng nhân viên, không trực tiếp vận hành các sàn giao dịch. Những doanh nghiệp này chỉ ký hợp đồng lao động với một số ít nhân viên.

Khi Hội đồng xét xử hỏi về nghĩa vụ thuế, Phó Đức Nam thừa nhận, các công ty không thực hiện việc đóng thuế cho Nhà nước theo quy định, ngoại trừ việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với một số nhân sự.

Trước bục khai báo, Phó Đức Nam nói không nhớ chính xác số văn phòng vì có quá nhiều địa điểm hoạt động. Chỉ có một công ty tại TP.HCM có biển hiệu để thuận tiện cho việc tuyển dụng.

Về hoạt động nạp, rút tiền của khách hàng, Phó Đức Nam khai nhận, các sàn giao dịch liên kết với nhiều cổng thanh toán trung gian như Ngân Lượng, 9Pay, HTP…Việc kết nối này nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản giao dịch. Khi khách hàng thực hiện thanh toán, hệ thống sẽ tự động ghi nhận và cộng số tiền tương ứng vào tài khoản trên sàn.

Bị cáo Phó Đức Nam cũng khai nhận về số tiền lĩnh hàng tháng của bị cáo. Theo đó, mỗi tháng Nam được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch. Hàng tháng Nam được công ty chuyển bằng vàng hoặc USD.

Đối tượng khai khai bắt đầu tham gia hoạt động liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán từ năm 2016. Đến năm 2019, bị cáo cùng Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ phụ trách các sàn giao dịch tại Việt Nam.

Khi Bùi Trung Đức bị bắt, do lo lắng, các đối tượng đã chuyển sang Campuchia hoạt động do Uran đã xin được một giấy phép hoạt động tại đây.

Phó Đức Nam cũng khai có 2 căn nhà tại Campuchia. Khi được hỏi về số tiền thu lợi từ hoạt động của đường dây này, Phó Đức Nam nói không nhớ chính xác. Qua kết luận điều tra, bị cáo biết mình được xác định đã hưởng lợi hơn 500 tỉ đồng.

Ngoài tài sản tại Việt Nam và Campuchia, bị cáo Phó Đức Nam còn mở một số tài khoản ở nước ngoài, trong đó có tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, bị cáo khai không nhớ rõ số tiền trong những tài khoản này.

Nam cũng thừa nhận trong quá trình hợp tác với Uran để tổ chức hoạt động các sàn giao dịch tại Việt Nam, các đối tượng xin cấp phép đối với hoạt động này.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Trước đó, tại phiên tòa, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) khai quen biết Phó Đức Nam từ năm 2017 khi cả hai cùng làm về chứng khoán, đầu tư Forex. Quá trình đó, Ngọ dành thêm thời gian tìm hiểu về thị trường chứng khoán Mỹ, quốc tế.

Tháng 4/2019, Ngọ bắt đầu làm việc với Phó Đức Nam. Ban đầu, bị cáo vào làm diễn giả online, cùng với Nam tư vấn chứng khoán quốc tế trực tuyến (qua các phần mềm như Zoom).

Sau đó, từ tháng 10/2019, Ngọ làm quản lý văn phòng cho các công ty của Phó Đức Nam, làm việc tại số 28 Nguyễn Cơ Thạch (phường Từ Liêm, Hà Nội). Tính đến thời điểm bị bắt vào tháng 10/2025, Ngọ quản lý tổng cộng khoảng 16 văn phòng.

Lê Khắc Ngọ khai, bị cáo biết các sàn giao dịch chứng khoán liên quan đến hệ thống của Nam không được cấp phép tại Việt Nam. Từ khi làm quản lý văn phòng cho Nam, bị cáo thấy quy trình làm việc của hệ thống do Nam tạo lập đã có sẵn từ trước. Cụ thể, đối với các nhà đầu tư (bị hại), họ nạp tiền vào sàn chứng khoán do các nhân viên tư vấn của Nam hướng dẫn.

Bị cáo Ngọ khai, khi bị cáo vào làm quản lý, bị cáo thấy sàn giao dịch chứng khoán của Nam đã kết nối với ví điện tử Ngân Lượng. Do đó, khi nhà đầu tư nạp tiền thì tiền sẽ vào ví điện tử này. Bị cáo chỉ nắm bắt thông tin đến bước này. Còn từ sau khi tiền vào ví Ngân Lượng, bị cáo không rõ dòng tiền tiếp tục lưu thông ra sao.

Bị cáo Ngọ cũng khai, khoảng cuối năm 2024, bị cáo cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan văn phòng forex thì nghe tin văn phòng bị khám xét, Bùi Trung Đức bị bắt.

Sau đó, bị cáo không về Việt Nam mà sang Campuchia, làm việc tại văn phòng ở Phnom Penh. Văn phòng này cũng được Phó Đức Nam giao quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng sau khi các văn phòng ở Việt Nam lần lượt bị phát hiện.

Về biệt danh “Mr Hunter”, Lê Khắc Ngọ khai tên này do bộ phận marketing nghĩ ra để phục vụ hoạt động trên mạng xã hội. Các kênh TikTok, Facebook cũng do công ty quản lý, xây dựng. Bị cáo không trực tiếp quản lý.

Trước tòa, bị cáo Lê Khắc Ngọ xin Hội đồng xét xử được xem xét về 143 miếng vàng bị thu giữ. Theo cơ quan tố tụng, số vàng này bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền của Ngọ.

Bị cáo Ngọ cũng mong muốn được định giá lại số vàng theo giá trị hiện nay, tương đương khoảng 600 tỉ đồng, để quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả.

Ngọ mong được dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ, gồm vàng, tiền mặt, ô tô, bất động sản… để nộp khắc phục cho bản thân và thay cho một số bị cáo khác mà Ngọ cho rằng không được hưởng lợi, chỉ làm công.