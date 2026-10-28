Phó Đức Nam khai cách thu phí để 'bào mòn tài khoản' nhà đầu tư

Sáng 28-10, phiên xét xử Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) và 186 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán tiếp tục phần xét hỏi nhóm bị cáo được cáo trạng xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Hối thúc khách hàng nạp tiền để thu phí

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam lập nhiều doanh nghiệp, website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế; chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư rồi chiếm đoạt.

Tại tòa, Phó Đức Nam thừa nhận nhân viên đã gian dối, hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư. Theo lời khai của bị cáo, nhân viên kinh doanh tư vấn ban đầu, sau đó bộ phận chăm sóc khách hàng hướng dẫn giao dịch và hối thúc khách hàng nạp thêm tiền.

“Mục đích của các nhân viên chăm sóc khách hàng là làm thế nào thu được nhiều nhất phí của khách hàng, không cần quan tâm khách hàng thắng hay thua”, Phó Đức Nam khai.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phòng xử án. Ảnh: GIA KHÁNH

Theo lời khai của Phó Đức Nam, mỗi lần khách hàng đặt lệnh đều phát sinh phí. Phí đặt lệnh và phí qua đêm tích lũy dần bào mòn tài khoản, biến tiền đầu tư thành tiền phí. Bị cáo cho rằng trong vụ án này, các bị cáo đã biến nhà đầu tư thành người chơi đỏ đen thông qua giao dịch sản phẩm phái sinh với đòn bẩy cao.

“Ngay cả các bị cáo ngồi đây hay bộ phận chăm sóc khách hàng cũng không biết cách nào để chiến thắng trong thị trường này. Thị trường này có chăng là dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp”, bị cáo Nam khai.

Lê Khắc Ngọ xin dùng 142kg vàng khắc phục hậu quả

Năm 2019, Lê Khắc Ngọ bàn với Phó Đức Nam mở rộng hệ thống sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối tại Việt Nam. Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng để lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, Lê Khắc Ngọ khai làm việc với Phó Đức Nam từ tháng 4-2019, với vai trò diễn giả trực tuyến, cùng Phó Đức Nam tư vấn chứng khoán quốc tế trực tuyến qua các phần mềm như Zoom.

Từ tháng 10-2019, Lê Khắc Ngọ làm quản lý văn phòng cho các công ty của Phó Đức Nam (tại số 28 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Hà Nội). Bị cáo khai đến khi bị bắt vào tháng 10-2025, mình quản lý khoảng 16 văn phòng.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Lê Khắc Ngọ thừa nhận biết các sàn giao dịch trong hệ thống của Phó Đức Nam không được cấp phép tại Việt Nam, nhưng cho rằng bản thân chỉ làm diễn giả, chia sẻ kiến thức đầu tư trực tuyến.

Tuy nhiên, khi bị cáo làm quản lý, hệ thống đã có sẵn quy trình hoạt động và kết nối với ví điện tử Ngân Lượng. Nhân viên tư vấn hướng dẫn khách hàng nạp tiền vào sàn qua ví này. Bị cáo cho biết chỉ nắm thông tin đến bước đó.

Về biệt danh “Mr Hunter”, Lê Khắc Ngọ khai khoảng tháng 5-2024, Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu mình và Phó Đức Nam lập các kênh TikTok, Facebook. Việc lập, quản lý các kênh mang tên “Mr Hunter” để tiếp thị do bộ phận chăm sóc khách hàng của Phó Đức Nam đảm nhiệm. Lê Khắc Ngọ khai không quản lý các kênh này, dù hình ảnh và thông tin cá nhân được sử dụng.

Trước cáo buộc đồng phạm với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ thừa nhận đã nhận thức được sai phạm, đề nghị dùng 142kg vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả, đồng thời hỗ trợ một số bị cáo là nhân viên hành chính, nhân viên IT khắc phục hậu quả vụ án.

Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.