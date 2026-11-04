Phó Đức Nam bị đề nghị mức án tù chung thân

Đề nghị tù chung thân đối tượng cầm đầu

Sáng 4-11, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu đã kết thúc phần xét hỏi. Sau 2 ngày nghỉ, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết vụ án, đồng thời đề nghị các mức án đối với từng bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam, tổng hợp 2 tội danh "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" mức án tù chung thân.

Cùng 2 tội danh trên, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) tù chung thân.

Bị cáo Phó Đức Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Viện Kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tuyến và Đinh Thị Dung (đều là nhân viên trong hệ thống của Phó Đức Nam) 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó. Phó Đức Nam còn chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công tố xác định bị cáo Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ lừa đảo, với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Shark Bình bị đề nghị 9-10 năm tù

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) mức án 9-10 năm tù về tội "Rửa tiền". Đến nay, bị cáo Bình đã nộp khắc phục hơn 5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: GIA KHÁNH

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6-2020, Nguyễn Hòa Bình và nhân viên của mình đã biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra. Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn trên hoạt động.

Bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục trao đổi với Phó Đức Nam thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng.

Từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022, có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.