Phó Đức Nam bị đề nghị mức án chung thân

Hôm nay (4/11), phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác bước sang phần tranh luận.

Đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với 188 bị cáo. Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, Phó Đức Nam đã chủ mưu cầm đầu và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà và đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, mua vàng và mua ngoại tệ. Bị cáo đã rửa tiền với tổng số hơn 561 tỷ đồng.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phó Đức Nam mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp mức hình phạt mà đại diện VKS đề nghị tuyên phạt đối với bị cáo là chung thân.

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Khắc Ngọ chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo là chung thân.

Phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CTV

Mr Hunter bị cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với số tài sản bị cáo buộc đã chiếm đoạt là hơn 339 tỷ đồng.

Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có và đầu tư, tích lũy tài sản Lê Khắc Ngọ đã sử dụng tiền do phạm tội mà có mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Hành vi này của Mr Hunter bị xác định đã rửa tiền với tổng số tiền là hơn 195 tỷ đồng.

Làm việc dưới trướng Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, chỉ trong vài năm, nhiều bị cáo đã kiếm được số tiền rất lớn.

Cụ thể, bị cáo Đinh Thị Dung (Quản lý vùng) kiếm được hơn 16 tỷ đồng, trong đó tiền lương là hơn 733 triệu đồng; tiền thưởng là hơn 15 tỷ đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là khoảng hơn 396 tỷ đồng.

Đinh Thị Dung bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình làm việc, bị cáo Phạm Hồng Kỳ (Quản lý văn phòng) đã nhận từ công ty tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng, trong đó tiền lương là hơn 646 triệu đồng; tiền thưởng là hơn 12 tỷ đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là khoảng hơn 319 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Hồng Kỳ bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 17 năm 6 tháng - 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án đối với các bị cáo khác như sau:

Bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố và mẹ của Phó Đức Nam): 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam): 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (anh trai của Nguyễn Thanh Tâm): 8-9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5-6 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp mức đề nghị là 13-15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ của Phó Đức Nam): 5-6 năm tù về tội Rửa tiền và 8-12 tháng tù về tội Trốn thuế. Tổng hợp mức đề nghị là 5 năm 8 tháng đến 7 năm tù.

Bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ của Lê Khắc Ngọ): 10-11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại diện VKS ghi nhận việc bị cáo Thêu đã khắc phục hơn 18 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Bá Sơn và Phạm Trường Sơn: 6-7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt từ 24 tháng tù treo đến 20 năm tù.

Về dân sự, đại diện VKS đề nghị Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư, lần lượt là 1.196 tỷ đồng, 335 tỷ đồng.