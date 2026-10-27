Phố Đinh Lễ - Nơi dành cho những tâm hồn mê sách giữa lòng Hà Nội

Nằm cạnh khu vực Bờ Hồ đông đúc, Đinh Lễ là một con phố nhỏ gắn liền với nhiều thế hệ người Hà Nội mê sách. Đây là nơi người ta tìm sách, dành hàng giờ lần giở từng trang giấy, hỏi han người bán về một cuốn sách hiếm, hay đơn giản là đi dạo giữa những giá sách để tìm một niềm vui bình dị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Có thời, nhắc đến mua sách ở Hà Nội, người ta nghĩ ngay đến Đinh Lễ. Con phố được xem là một trong những trung tâm sách lớn nhất Thủ đô, nơi hội tụ nhiều hiệu sách lớn nhỏ, từ sách giáo khoa, sách tham khảo đến văn học, lịch sử, nghệ thuật và những cuốn sách cũ đã qua tay nhiều người đọc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong ký ức của nhiều người, một buổi cuối tuần ở Đinh Lễ có thể bắt đầu bằng việc ghé qua vài hiệu sách, dừng lại trước một cuốn sách bìa đã cũ, rồi kết thúc sau hàng giờ đồng hồ mà vẫn chưa muốn rời đi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phố Đinh Lễ vì thế còn là điểm gặp gỡ của những người có chung niềm yêu thích với sách. Những hiệu sách như Lâm, Mão, mụ Hoa,... nối tiếp nhau, những chồng sách được xếp sát trên kệ, tiếng trò chuyện của người mua và người bán đã tạo nên một nhịp sống riêng giữa khu vực trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thế nhưng, thời gian không đứng yên và thói quen đọc sách cũng thay đổi theo từng bước chuyển của xã hội. Nếu trước kia, những hàng sách từng tạo nên không khí nhộn nhịp đặc trưng của con phố, thì nay, cảnh tượng ấy đã khác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những gian hàng từng đông đúc không còn xuất hiện san sát như xưa. Những người yêu sách vẫn ghé thăm nhưng nhịp mua bán dường như trầm lắng hơn. Giữa dòng người và phương tiện qua lại, những cửa hàng sách còn duy trì hoạt động trở nên thưa thớt, lặng lẽ hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khi những hàng sách dần thưa bóng, người ta cũng có cảm giác như một phần nhịp sống quen thuộc của một Hà Nội chậm rãi đang lùi xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày nay đi qua Đinh Lễ, nhiều người không khỏi bùi ngùi khi con phố này dần thưa vắng những hiệu sách quen thuộc. Thay vào đó là những hàng càphê, nước giải khát. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giới trẻ đến đây chỉ muốn tìm đến một nơi dừng chân sau khi rảo bước quanh Bờ Hồ thay vì đi tìm kiếm một cuốn sách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những người từng xem Đinh Lễ là điểm đến quen thuộc có thể vẫn nhớ cảm giác đứng trước hàng trăm đầu sách, kiên nhẫn tìm kiếm giữa những kệ cao, hay niềm vui khi bất ngờ bắt gặp một cuốn sách mình đã tìm kiếm từ lâu. Đó là những trải nghiệm khó quên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong những địa chỉ gắn bó với lịch sử phố sách Đinh Lễ, nhà sách Mão là cái tên được nhiều người mê sách nhắc nhớ. Nằm trên căn gác hai của khu tập thể cũ trong ngõ số 5 Đinh Lễ, nhà sách không phô bày sự hiện đại hay rộng lớn ngay từ bên ngoài. Lối vào nhỏ, những bậc cầu thang dẫn lên không gian chứa đầy sách tạo cảm giác như bước vào một không gian khác của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từ một quầy sách khiêm tốn, nhà sách phát triển với nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực khác nhau. Không gian bên trong được chia thành từng khu, những giá sách nối tiếp nhau, tạo nên vẻ cổ kính riêng biệt. Với những người yêu sách, việc đi qua lối cầu thang nhỏ rồi bước vào căn phòng đầy sách đôi khi đã là một trải nghiệm đáng nhớ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Điều khiến nhà sách Mão trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kiến trúc hay số lượng sách. Đó còn là mối gắn bó giữa người bán và người đọc, giữa những người tìm đến đây vì một cuốn sách cụ thể và những người đơn giản muốn được sống giữa không gian của sách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Có những người tìm đến để mua sách. Có người cần tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu. Cũng có người chỉ muốn tìm lại một tác phẩm từng đọc từ nhiều năm trước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giữa thời đại mà mọi thứ có thể được tìm thấy chỉ bằng vài thao tác trên thiết bị điện tử, một hiệu sách nằm sâu trong khu tập thể cũ vẫn giữ được sức hút riêng. Người ta đến đây không chỉ để mua một cuốn sách, mà còn để tìm lại cảm giác thân thuộc của một Hà Nội từng hiện diện qua những căn gác nhỏ, những giá sách cao và những buổi chiều chậm rãi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giữa lòng Hà Nội đang không ngừng đổi thay, Đinh Lễ có thể không còn là 'thiên đường sách' đông đúc của một thời. Nhưng nơi đây vẫn là một miền ký ức của những người yêu sách, một dấu nối giữa các thế hệ độc giả và một mảnh ghép văn hóa của vùng đất nghìn năm văn hiến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)