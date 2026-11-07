Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành 'điểm hẹn' trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Đây là một trong những chương trình văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu Thủ đô, được Hà Nội xác định tổ chức định kỳ hằng năm theo Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy, cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, lễ khai mạc "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội" năm 2026 diễn ra vào sáng 21/11. Trong đó, lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ được tổ chức lúc 7h, tiếp đó là lễ khai mạc từ 7h30 đến 9h30. Chương trình dự kiến có khoảng 3.000 - 3.500 đại biểu tham dự.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là hoạt động diễu hành di sản với 18 khối, quy tụ khoảng 2.300 nghệ nhân, người dân đến từ 48 xã, phường, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội; cùng 100 nghệ sĩ, vận động viên và 200 học sinh. Tổng quy mô chương trình dự kiến thu hút hơn 30.000 người tham gia trong hai ngày 21 và 22/11.

Trong khuôn khổ sự kiện, các chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại ba sân khấu gồm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại được giới thiệu như kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo…

Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức các suất diễn hằng ngày với những trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, đồng thời kết hợp giao lưu với nghệ sĩ và tạo điều kiện để công chúng trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, thành phố duy trì năm không gian trải nghiệm văn hóa từ ngày 21 đến 24/11. Trong đó, không gian làng nghề, phố nghề truyền thống với khoảng 30 gian hàng được bố trí tại Quảng trường phía Đông; không gian giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền.

Triển lãm nghệ thuật kết hợp trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo và thực tế tăng cường diễn ra tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng. Ngoài ra, công chúng có thể tham quan triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và không gian giới thiệu chủ đề “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo” tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 47 Hàng Dầu.