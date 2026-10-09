Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng: Không thể bỏ mặc các con lẻ loi trên đại dương số đầy sóng gió

Tại sự kiện, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết, bên cạnh mang đến nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, không gian mạng đang tiềm ẩn nguy cơ đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Các em có thể dễ dàng bị dụ dỗ, lừa gạt, xâm hại và thao túng tâm lý.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Đại tá Nguyễn Hồng Quân dẫn câu chuyện về sự xuất hiện của các hội nhóm như “Con ghét cha mẹ” gây xôn xao dư luận vừa qua. Đây là nơi những đối tượng xấu có thể lợi dụng cảm xúc tiêu cực của trẻ để lôi kéo, dẫn dắt vào tình huống nguy hiểm.

“Chúng ta không thể bỏ mặc các con lẻ loi trên đại dương số đầy sóng gió, nguy hiểm như vậy”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Nhìn lại chiến dịch “Không một mình” năm 2025, Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho rằng, sự kiện đã góp phần đưa câu chuyện an toàn trực tuyến đến gần hơn với trẻ em, gia đình, nhà trường và cộng đồng.

“Năm nay, chúng ta cần đưa nhận thức thành năng lực bảo vệ và biến sự đồng hành thành những hành động cụ thể, lâu dài”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh và cho rằng mỗi thành viên trong mạng lưới bảo vệ trẻ cần biết cách ứng xử, hỗ trợ kịp thời khi một em nhỏ gặp nguy hiểm.

Các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, cho biết, những rủi ro trên môi trường mạng ngày càng diễn biến nhanh, phức tạp gắn với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới. Do đó, trẻ em cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần.

Cha mẹ, thầy cô và người lớn cũng phải nâng cao hiểu biết về an toàn trực tuyến, chủ động lắng nghe, đồng hành và tôn trọng tiếng nói của trẻ.

Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL và sự tham gia của các tổ chức quốc tế như UNICEF, UNODC...