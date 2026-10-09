Phó Cục trưởng A05 Nguyễn Hồng Quân: Không để trẻ em đơn độc giữa 'đại dương số đầy sóng gió'

Chủ động tạo dựng những kết nối an toàn cho trẻ em

Phát biểu tại Lễ khởi động Chiến dịch “Không Một Mình 2026” với với chủ đề phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, mang thông điệp "Kết nối không tổn thương" diễn ra sáng 9/10 tại Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội, Đại tá Nguyễn Hồng Quân đánh giá việc chiến dịch trở lại trong năm thứ hai, với sự tham gia của đại diện các cơ quan chức năng, tổ chức quốc tế, nhà trường, phụ huynh, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức xã hội, cho thấy sự cần thiết của việc chung tay xây dựng hệ sinh thái số an toàn cho thế hệ trẻ.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an phát biểu khai mạc sự kiện.

Theo đồng chí, không gian mạng đã trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là nơi các em tiếp cận tri thức, giải trí, chia sẻ cảm xúc và hình thành các mối quan hệ. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích cực, môi trường này cũng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy, nguy cơ và tác động tiêu cực. Những kết nối tưởng chừng vô hại có thể trở thành khởi đầu của những tình huống không an toàn, trong khi trẻ em chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm hoặc chưa biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Tham dự chương trình về phía Bộ Công an có Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng; Thượng tá Nguyễn Tiến Cường - Trưởng phòng Cục An ninh mạng, Tổng Thư ký Liên minh Niềm tin số; bà Silvia Danailov - Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam; và bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, đại diện Cơ quan của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), cùng đông đảo khách quý, đại biểu, các nghệ sĩ và các em học sinh.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân bày tỏ trăn trở trước sự xuất hiện của những hội nhóm như “Con ghét cha mẹ”, nơi có thể tác động đến tâm lý trẻ em, khơi sâu cảm xúc tiêu cực và khoảng cách giữa các thế hệ. Từ thực tế đó, đồng chí nhấn mạnh: “Trẻ em ra đường phải có người lớn dắt”. Theo đồng chí, chúng ta không thể bỏ mặc các em lẻ loi giữa đại dương số đầy sóng gió.

Đề cập đến trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng trân trọng cảm ơn bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, về sự hiện diện tại chương trình; đồng thời nhắc lại chia sẻ của bà trước thềm Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng cách đây đúng một năm. Đồng chí bày tỏ sự đồng tình với quan điểm: “Trẻ em phải được bảo vệ, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến”.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không thể chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn, xử lý vi phạm sau khi sự việc xảy ra. Điều quan trọng hơn là phải nhận diện sớm các tình huống không an toàn, giúp trẻ biết cách tự bảo vệ mình, đồng thời giúp người lớn biết lắng nghe, đồng hành và nâng cao năng lực phát hiện, hỗ trợ khi một em nhỏ cần được bảo vệ.

“Đây chính là điều khiến thông điệp ‘Kết nối không tổn thương’ có ý nghĩa đặc biệt”, đồng chí nhấn mạnh. Bởi kết nối là nhu cầu tự nhiên của mỗi con người, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên. Không thể bảo vệ các em bằng cách yêu cầu các em rời khỏi không gian số hay sợ hãi trước mọi kết nối. Điều cần thiết là tạo ra một môi trường để các em có thể kết nối, lớn lên và trưởng thành mà không phải đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình.

Nhìn lại hành trình năm 2025, Đại tá Nguyễn Hồng Quân đánh giá chiến dịch “Không Một Mình” đã góp phần đưa câu chuyện an toàn trực tuyến đến gần hơn với trẻ em, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Tuy nhiên, theo đồng chí, giá trị lớn nhất của một chiến dịch không nằm ở số lượng hoạt động được tổ chức hay lượt tiếp cận trên môi trường mạng, mà ở sự thay đổi trong nhận thức và hành động.

“Nếu năm đầu tiên giúp chúng ta nhìn thấy vấn đề, thì năm nay chúng ta cần đưa nhận thức thành năng lực bảo vệ và biến sự đồng hành thành những hành động cụ thể, lâu dài”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân nêu rõ.

Từ việc nhận diện những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên mạng, yêu cầu đặt ra hiện nay là xây dựng một hệ sinh thái đủ mạnh để nguy cơ được phát hiện trước khi trở thành tổn thương. Đây cũng là bước chuyển của “Không Một Mình 2026”, gắn với thông điệp của Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026: “Xây dựng một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”.

Đồng chí nhấn mạnh, một thông điệp chỉ thực sự có giá trị khi đến được với người cần nghe; kỹ năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sử dụng đúng lúc; và mạng lưới bảo vệ chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi thành viên biết mình cần làm gì khi một đứa trẻ cần được giúp đỡ.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm; nhà trường cần giúp học sinh hình thành năng lực sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm; gia đình cần dành thời gian, trang bị kỹ năng và sự thấu hiểu để đồng hành cùng con. Các nền tảng, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức xã hội, người sáng tạo nội dung và cộng đồng cũng cần tích cực tham gia xây dựng môi trường số an toàn.

Xin quý vị đừng để con em chúng ta cô đơn, lạc bước khi ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Hồng Quân gửi gắm tới các bậc phụ huynh.

Cùng với sự đồng hành của người lớn, tiếng nói của trẻ em cần được lắng nghe. Các em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để trở thành chủ thể của một môi trường số an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, “Kết nối không tổn thương” không phải khẩu hiệu chỉ được nhắc đến trong một ngày, mà là mục tiêu cần theo đuổi lâu dài. Đó là để mỗi lời mời kết bạn hay cuộc trò chuyện trên mạng không trở thành cánh cửa dẫn đến nguy cơ; để khi gặp tình huống không an toàn, trẻ em biết dừng lại, tìm kiếm sự hỗ trợ và không phải đối mặt một mình; đồng thời, phía sau mỗi đứa trẻ luôn có một mạng lưới những người sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và bảo vệ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân tuyên bố khởi động Chiến dịch “Không Một Mình 2026”, bày tỏ tin tưởng sự tham gia của các cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình, tổ chức xã hội, doanh nghiệp công nghệ, cơ quan báo chí, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và chính các em học sinh, thanh thiếu niên sẽ góp phần tạo ra những thay đổi thực chất trong cách xã hội bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Từ nhận diện nguy cơ đến chủ động tạo dựng kết nối an toàn

Chiến dịch "Không một mình" do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức quốc tế UNICEF và UNODC; phối hợp tổ chức với Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Thượng tá Nguyễn Tiến Cường - Trưởng phòng tham mưu tổng hợp, Cục An ninh mạng, Bộ Công an giới thiệu tổng quan chiến dịch "Không một mình 2026".

Thượng tá Nguyễn Tiến Cường - Trưởng phòng tham mưu tổng hợp, Cục An ninh mạng, Bộ Công an giới thiệu tổng quan chiến dịch "Không một mình 2026".

Nếu năm 2025, chiến dịch tập trung để trẻ em và thanh thiếu niên biết rằng mình luôn có người đồng hành khi gặp vấn đề trên môi trường mạng, thì năm 2026 hướng tới một bước tiến chủ động hơn: tạo dựng những kết nối an toàn ngay từ đầu. Mục tiêu không chỉ là cảnh báo về nguy cơ mà còn trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng nhận diện kết nối không an toàn, biết dừng lại, tìm kiếm sự hỗ trợ và lên tiếng khi cần thiết.

Một trong những trọng tâm của chiến dịch năm nay là đưa kiến thức an toàn số đến gần hơn với học sinh thông qua nhà trường, thầy cô, bạn bè và các hoạt động tương tác.

Chương trình Đại sứ An toàn số học đường tạo cơ hội để học sinh lan tỏa kiến thức, kỹ năng và tinh thần kết nối an toàn trong cộng đồng.

Các em trở thành một mắt xích tích cực trong việc xây dựng văn hóa an toàn số, đồng thời không thay thế vai trò của người lớn trong việc xử lý những tình huống nhạy cảm.

Bên cạnh các workshop, tọa đàm và hoạt động trải nghiệm, chiến dịch giới thiệu cẩm nang “Không Một Mình 2026”, được thiết kế theo hướng mỗi ngày có thể bắt đầu bằng một thông điệp nhỏ, một bài học ngắn và một hành động cụ thể. Qua đó, chiến dịch mong muốn hình thành thói quen “biết trước - nhận diện sớm - xử lý đúng - tìm kiếm hỗ trợ” trong đời sống số của học sinh.

Tại lễ khởi động, chiến dịch cũng giới thiệu các đại sứ đồng hành gồm rapper Đen, nghệ sĩ Bùi Công Nam, ca sĩ MONO, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Bảo Ngọc và MC Khánh Vy. Với sức ảnh hưởng và màu sắc riêng, các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng được kỳ vọng góp phần đưa thông điệp an toàn số đến gần hơn với người trẻ bằng những câu chuyện, ngôn ngữ và hình thức truyền tải phù hợp.

Các đại sứ đồng hành giao lưu cùng khán giả trong khuôn khổ sự kiện.

Các đại sứ đồng hành giao lưu cùng khán giả trong khuôn khổ sự kiện.

Điểm nhấn khác của chương trình là ca khúc chủ đề “Lướt chạm” do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác. Lấy cảm hứng từ những tương tác quen thuộc của thế hệ trẻ trên môi trường số, ca khúc truyền tải thông điệp rằng mỗi lần lướt qua một nội dung, chạm vào một tài khoản hay bắt đầu một cuộc trò chuyện đều có thể mở ra một kết nối. Điều quan trọng là kết nối ấy cần được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng, tỉnh táo và trách nhiệm.

Thông qua các hoạt động trên, “Không Một Mình 2026” hướng tới xây dựng mạng lưới bảo vệ, trong đó trẻ em biết tìm đến ai khi cần giúp đỡ; cha mẹ và thầy cô biết cách lắng nghe, đồng hành; nhà trường có công cụ và chương trình chủ động phòng ngừa; cộng đồng có trách nhiệm hơn với những gì tạo ra và chia sẻ trên mạng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai trên toàn quốc, trong hệ thống giáo dục, cộng đồng và môi trường mạng, với sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, nền tảng số, nhà trường, nghệ sĩ, KOL/KOC, nhà sáng tạo nội dung và đông đảo cộng đồng. Mục tiêu xuyên suốt là để mỗi kết nối trên môi trường số có thêm một lớp trách nhiệm, mỗi trẻ em và thanh thiếu niên có thêm một điểm tựa để nhận diện, ngăn chặn sớm những kết nối không an toàn.

Bởi một môi trường số an toàn không chỉ bắt đầu từ việc chúng ta biết bao nhiêu nguy cơ, mà còn từ cách chúng ta kết nối, lắng nghe và bảo vệ nhau.