Phố cổ 'mở hội' mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Đình Hà Vĩ sẽ là một trong những không gian diễn ra những hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Cụ thể, tại các không gian di sản thuộc khu Phố cổ Hà Nội, phường Hoàn Kiếm tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, trình diễn, giao lưu và trải nghiệm. Mỗi địa điểm sẽ giới thiệu một câu chuyện văn hóa riêng, góp phần đưa các giá trị truyền thống đến gần công chúng, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sáng tạo.

Một trong những không gian “đậm đặc” các hoạt động văn hóa là Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 phố Đào Duy Từ) với chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay - Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?”.

Chương trình kéo dài trong suốt tháng 11 với những hoạt động chính như: Giới thiệu lịch sử nghệ thuật tuồng, phục trang, đạo cụ, hóa trang, âm nhạc và diễn xuất; đồng thời tổ chức tương tác, thực hành sáng tạo và giao lưu cùng nghệ sĩ; biểu diễn trích đoạn tuồng giao lưu nghệ sĩ; hướng dẫn công chúng cách tiếp cận nghệ thuật tuồng từ âm nhạc đến hóa trang; trao đổi về giải pháp đưa tuồng vào đời sống đương đại...

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22 phố Hàng Buồm) là nơi diễn ra trưng bày chuyên đề về làng nghề Sơn Đồng giới thiệu lịch sử, kỹ thuật tạc tượng, điêu khắc gỗ, sơn son thếp vàng và các ứng dụng đương đại.

Tại đây sẽ có tọa đàm “Tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng” diễn ra ngày 14/11, đề cập đến kỹ nghệ làng nghề, nghệ thuật điêu khắc tại các công trình tín ngưỡng và số hóa di sản.

Trong khi đó, Ngôi nhà Di sản (số 87, phố Mã Mây) lại là nơi tái hiện những thú chơi thanh nhã của người Hà Nội xưa. Công chúng được tìm hiểu nét tinh tế trong văn hóa thưởng ngoạn, thưởng trà và tham gia giao lưu về thú chơi lồng cu gáy.

Bên hồ Hoàn Kiếm, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2, phố Lê Thái Tổ), Ban Tổ chức đem đến công chúng chương trình “Tinh hoa hội tụ”.

Với thông điệp “Theo dấu làng nghề - Chạm tay di sản - Mang tinh hoa về nhà”, nơi đây sẽ tái hiện hành trình nghề thủ công từ làng quê đến Thăng Long - Kẻ Chợ.

Điểm nhấn là sắp đặt “Bến Kẻ Chợ - Con thuyền chở tinh hoa” và tác phẩm “Đàn cá hội tụ” gồm 200 hình tượng cá.

Tầng 1 giới thiệu mây tre đan Phú Vinh; tầng 2 tôn vinh nghệ thuật thêu của Nghệ nhân Vũ Giỏi và Vũ Đình Thi, nổi bật với câu chuyện vua Lê Lợi trả gươm báu; tầng 3 giới thiệu gốm Bát Tràng qua sáng tạo của nghệ sĩ Ký Danh. Tầng thượng bố trí trải nghiệm tạo hình gốm, thưởng trà và giao lưu văn hóa. Bên cạnh tham quan tự do, dự kiến có tour trải nghiệm khoảng 90 phút, quy mô từ 15 đến 20 khách/đoàn.

Cũng trong dịp này, đình Kim Ngân (số 42 - 44, phố Hàng Bạc) sẽ giới thiệu sự hội tụ của các nghề thủ công về Thăng Long - Kẻ Chợ, nổi bật là đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh), chế tác sừng Đô Hai (Ninh Bình) và gốm Bát Tràng (Hà Nội). Trưng bày kết hợp sản phẩm, công cụ nghề và sáng tạo đương đại; dự kiến có trình diễn kỹ thuật đúc đồng và workshop tô gốm.

Các không gian khác gồm: Đình Hà Vĩ (số 11, phố Hàng Hòm), di tích Hội quán Phúc Kiến (số 40, phố Lãn Ông), Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ (số 28, phố Hàng Buồm), đình Yên Thái (số 8, ngõ Tạm Thương), đình Tú Thị (số 2, phố Yên Thái) đều diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống với các nhóm nghề sơn, nghề thêu, nghề thuốc...

Tổng cộng có tất cả 10 không gian văn hóa, di tích tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu, trình diễn, giao lưu các loại hình văn hóa, sinh hoạt văn hóa khác nhau trong suốt tháng 11. Đây không chỉ là dịp để làm sống lại các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại mà còn góp phần thiết thực thu hút du lịch.