Phố cổ Hội An vẫn hút khách giữa mùa thấp điểm

Du khách tham quan phố cổ Hội An.

Dù đang trong mùa thấp điểm du lịch, phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) vẫn giữ nhịp sôi động khi nhiều du khách trong và ngoài nước đổ về tham quan.

Thời tiết nắng đẹp, khô ráo tạo điều kiện thuận lợi để du khách khám phá các di tích, dạo phố và trải nghiệm những hoạt động đặc trưng của đô thị di sản.

Những ngày qua, một số hình ảnh, thông tin về tình trạng phố cổ thưa vắng khách được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV trong ngày 27/10, nhiều tuyến phố và điểm tham quan tại Hội An vẫn đông khách, gồm cả khách đi theo tour và khách lẻ.

Khu vực chùa ﻿Cầu trở nên nhộn nhịp với các đoàn khách dừng chân tham quan, chụp ảnh. Dưới sông Hoài, nhiều thuyền hoạt động phục vụ nhu cầu ngắm cảnh của du khách.

Du khách check-in bên chùa Cầu. Biểu tượng của phố cổ Hội An

Những đoàn khách quốc tế tham quan phố cổ và chụp ảnh bên dòng sông Hoài.

Càng về chiều tối, lượng người đổ về các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, khu vực ven sông Hoài và những điểm di tích nổi tiếng càng đông.

Không khí nhộn nhịp vẫn hiện diện trên nhiều tuyến phố, dù lượng khách có thể thay đổi theo thời điểm trong ngày.

Càng về đêm lượng khách đến Hội An càng đông.

Thời tiết những ngày qua tại Hội An khá khô ráo, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Đây cũng là điều kiện để du khách kết hợp tham quan khu phố cổ với trải nghiệm các hoạt động chèo ghe thả hoa đăng trên sông Hoài.

Trước đó, tại cuộc họp báo quý III/2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 23/10, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, khoảng tháng 10 và 11 hằng năm thường là giai đoạn lượng khách đến Hội An giảm hơn so với những thời điểm khác. Theo ông Bình, du khách thường có tâm lý cân nhắc lịch trình do thời điểm này trong năm dễ chịu ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết bất lợi. Vì vậy, lượng khách đến Hội An có thể thưa hơn so với mùa cao điểm. Tuy nhiên, thành phố kỳ vọng lượng khách sẽ tăng trở lại vào dịp Giáng sinh, mùa du lịch cuối năm và các kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Đây thường là khoảng thời gian nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa tăng lên.