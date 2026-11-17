Trở về Hà Nội xưa...

Nằm trên con phố Đào Duy Từ, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội là một địa điểm không quá xa lạ với những người quan tâm đến lịch sử và văn hóa Thủ đô. Bước vào không gian này, điều khiến người tham quan chú ý không chỉ là những hình ảnh, tư liệu về Hà Nội xưa mà còn là cách những giá trị lịch sử được tái hiện qua từng giai đoạn phát triển của khu phố cổ.

Thay vì chỉ nhìn phố cổ qua những con đường đông đúc hay các cửa hàng buôn bán ngày nay, tại đây, người xem có cơ hội tiếp cận một Hà Nội của nhiều thập niên trước. Những hình ảnh tư liệu, thông tin về quá trình hình thành và phát triển của khu phố cổ giúp người tham quan hình dung rõ hơn về diện mạo đô thị, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của người dân qua từng thời kỳ.

Đặc biệt, địa điểm số 50 Đào Duy Từ cũng mang trong mình một câu chuyện lịch sử riêng. Trước khi trở thành Trung tâm Giao lưu văn hóa, nơi đây từng là rạp hát Sán Nhân Đài, sau đổi tên thành Lạc Việt và Hiệp Thành. Đây từng là địa điểm biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng. Việc một không gian từng gắn với hoạt động nghệ thuật của người Hà Nội được chuyển đổi thành nơi giới thiệu, quảng bá di sản càng khiến giá trị của địa điểm này trở nên ý nghĩa.

Không gian trưng bày tư liệu về phố cổ Hà Nội

Qua những tư liệu được giới thiệu, du khách khi đến với triển lãm sẽ hiểu hơn về Phố cổ, nó không đơn thuần là một khu vực tập trung các hoạt động thương mại mà đằng sau mỗi con phố, mỗi ngôi nhà là cả một quá trình hình thành cộng đồng dân cư, nghề nghiệp và những nét văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Dấu ấn của một Hà Nội "buôn có bạn, bán có phường"

Nhắc đến phố cổ Hà Nội, người ta thường nhớ ngay đến tên gọi quen thuộc “36 phố phường”. Khu phố cổ được hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, gắn liền với quá trình xây dựng kinh thành Thăng Long.

Từ thời Lý – Trần, khu vực phía Đông Hoàng thành đã dần trở thành nơi tập trung đông dân cư, thợ thủ công và những người làm nghề buôn bán. Điều đặc biệt của phố cổ xưa nằm ở cách tổ chức các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Người dân từ nhiều làng nghề khác nhau tìm đến kinh thành lập nghiệp, mang theo kỹ thuật, sản phẩm và tập quán sinh hoạt của quê hương mình. Họ thường tập trung theo từng nhóm nghề, cùng sản xuất và buôn bán trên một tuyến phố.

Chính điều đó đã hình thành nên những con phố mang tên bắt đầu bằng chữ “Hàng” – một đặc trưng dễ nhận biết của khu phố cổ Hà Nội. Hàng Đào từng nổi tiếng với nghề buôn bán tơ lụa, vải vóc; Hàng Bạc gắn với nghề kim hoàn, chế tác bạc; Hàng Mã chuyên bán các sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, đồ trang trí và đồ vàng mã. Mỗi con phố không chỉ đại diện cho một mặt hàng mà còn phản ánh sự khéo léo, cần cù và óc sáng tạo của những người thợ thủ công. Đằng sau cách đặt tên tưởng chừng giản dị ấy là một nét văn hóa đáng quý: tinh thần cộng đồng và sự gắn bó giữa những người cùng nghề. Họ cùng làm ăn, hỗ trợ nhau trong sản xuất, trao đổi kinh nghiệm và duy trì những bí quyết nghề nghiệp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Những hình ảnh được lưu giữ lại về phố cổ Hà Nội xưa

Ngày nay, không phải con phố nào cũng còn giữ nguyên nghề truyền thống như trước. Hoạt động kinh doanh đã thay đổi để thích nghi với nhu cầu của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, những cái tên như Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Mã vẫn được lưu giữ. Chúng giống như những dấu mốc lịch sử, nhắc nhở người Hà Nội về nguồn gốc và bản sắc của vùng đất kinh kỳ.

Những mái nhà cũ và vẻ đẹp trong nếp sống người Hà Nội

Nếu tên phố kể câu chuyện về nghề nghiệp thì những ngôi nhà cổ lại phản ánh rõ nét đời sống của người dân Hà Nội xưa.

Một trong những đặc trưng dễ nhận thấy của kiến trúc phố cổ là kiểu nhà ống. Những ngôi nhà thường có mặt tiền hẹp nhưng chiều sâu lớn, được xây dựng sát nhau dọc theo các tuyến phố. Phía trước là nơi buôn bán, tiếp khách; phía trong là không gian sinh hoạt của gia đình, đôi khi kết hợp với khu vực sản xuất thủ công. Một số ngôi nhà còn có sân trong để lấy ánh sáng và tạo sự thông thoáng. Cách bố trí ấy cho thấy sự linh hoạt của người Hà Nội trong việc tận dụng không gian sống giữa một khu đô thị đông đúc. Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là nơi duy trì hoạt động kinh tế và gắn kết các thành viên trong gia đình. Bên cạnh kiến trúc nhà ở, phố cổ còn mang vẻ đẹp của những công trình tín ngưỡng như đình, đền, chùa.

Đây là những không gian sinh hoạt tinh thần quan trọng của cộng đồng dân cư. Người dân tìm đến đó để thực hành tín ngưỡng, tổ chức lễ hội, tưởng nhớ tổ tiên và những người có công với quê hương, đất nước. Chính sự đan xen giữa nhà ở, cửa hàng, đình, đền và những con phố nghề đã tạo nên một diện mạo đô thị rất riêng.

Phố cổ không có vẻ đẹp đồ sộ, bề thế như những công trình kiến trúc lớn, nhưng lại có sức hấp dẫn từ những điều bình dị. Đó là một ban công cũ, một mái ngói rêu phong, một cánh cửa gỗ hay khoảng sân nhỏ nằm sâu trong lòng ngôi nhà.

Mô hình những ngôi nhà cổ được trưng bày tại triển lãm

Không chỉ có kiến trúc, vẻ đẹp phố cổ còn được tạo nên từ nếp sống của người dân. Đó là hình ảnh những gánh hàng len lỏi qua từng con ngõ, những quán ăn nhỏ với hương vị quen thuộc, tiếng trò chuyện của người dân bên hiên nhà và nhịp sinh hoạt đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Những điều tưởng như bình thường ấy lại chính là chất liệu làm nên bản sắc văn hóa Hà Nội.

Giữ hồn phố cũ giữa nhịp sống hiện đại

Trải qua nhiều biến động của lịch sử, phố cổ Hà Nội đã có những thay đổi đáng kể. Từ một khu vực tập trung sản xuất thủ công và buôn bán truyền thống, nơi đây dần trở thành một trong những điểm đến du lịch nổi bật của Thủ đô. Những cửa hàng hiện đại, dịch vụ du lịch và hoạt động thương mại ngày càng phát triển, khiến diện mạo phố cổ trở nên sôi động hơn. Tuy nhiên, sự phát triển ấy cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo tồn di sản. Áp lực dân số, nhu cầu cải tạo nhà ở, sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh và nguy cơ mai một nghề truyền thống có thể khiến nhiều giá trị cũ dần biến mất. Nếu chỉ chú trọng khai thác thương mại mà thiếu đi sự quan tâm đến bảo tồn, phố cổ rất dễ đánh mất những nét đặc trưng đã làm nên tên tuổi của mình.

Bởi vậy, những địa điểm như Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu và lan tỏa giá trị di sản đến cộng đồng. Không chỉ lưu giữ những tư liệu về quá khứ, đây còn là nơi kết nối người dân, du khách với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống. Đến với triển lãm,, điều đọng lại không chỉ là những thông tin về lịch sử hình thành của 36 phố phường mà còn là cách nhìn nhận khác về giá trị của những điều tưởng chừng đã quá quen thuộc. Một con phố mang tên nghề, một ngôi nhà ống hay một nếp sinh hoạt cũ đều có thể trở thành những mảnh ghép quan trọng trong bức tranh văn hóa Hà Nội.

Du khách thăm quan triển lãm