Phố cổ Hà Nội mở 10 không gian di sản đón công chúng

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Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, phường Hoàn Kiếm tổ chức chuỗi hoạt động tại 10 không gian di sản trên địa bàn. Các chương trình tập trung giới thiệu nghề thủ công, nghệ thuật biểu diễn và những nét văn hóa đặc trưng của Thăng Long – Hà Nội.

Tại Ngôi nhà Di sản, 87 Mã Mây, trưng bày “Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị” diễn ra từ ngày 10 - 30/11, giới thiệu thú chơi thanh nhã của người Hà Nội xưa qua lồng cu gáy, nghệ thuật bonsai, ấm chén và trà cụ gốm Việt. Công chúng có thể tìm hiểu văn hóa thưởng ngoạn, thưởng trà và giao lưu về thú chơi lồng cu gáy.

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, tổ chức chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay – Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?”, khai mạc ngày 3/11. Nội dung giới thiệu lịch sử, phục trang, đạo cụ, hóa trang, âm nhạc và diễn xuất của nghệ thuật Tuồng, kết hợp biểu diễn, thực hành sáng tạo và giao lưu nghệ sĩ.

Cùng ngày, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, 2 Lê Thái Tổ, trưng bày “Tinh hoa hội tụ” tái hiện hành trình nghề thủ công từ làng quê đến Thăng Long – Kẻ Chợ. Sắp đặt “Bến Kẻ Chợ – Con thuyền chở tinh hoa” và tác phẩm “Đàn cá hội tụ” gồm 200 hình tượng cá là những nội dung đáng chú ý.

Tại Đình Kim Ngân, 42 - 44 Hàng Bạc, không gian kể chuyện mùa 2 với chủ đề “Dòng chảy bách nghệ” giới thiệu nghề đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh), chế tác sừng Đô Hai (Ninh Bình) và gốm Bát Tràng (Hà Nội), kết hợp trình diễn kỹ thuật và workshop tô gốm.

Nghề thủ công tiếp tục được giới thiệu tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, 22 Hàng Buồm, với trưng bày về làng nghề Sơn Đồng từ ngày 6 - 30/11; tại Đình Hà Vĩ, 11 Hàng Hòm, với sáng tạo sơn mài của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát; và tại Đình Yên Thái, 8 Tạm Thương, với nghề dệt, sản phẩm lụa truyền thống.

Các không gian còn lại gồm Di tích 40 Lãn Ông với trải nghiệm văn hóa “Dược trà”; Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ, 28 Hàng Buồm, với trưng bày “Nốt hương di sản”; và Đình Tú Thị, 2 Yên Thái, giới thiệu sản phẩm thêu của nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng.

Bên cạnh trưng bày, nhiều địa điểm tổ chức tọa đàm, giao lưu và workshop, tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu kỹ thuật nghề, trực tiếp thực hành và gặp gỡ nghệ nhân.