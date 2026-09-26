Phố cổ Địch Hóa, nơi lưu giữ nhịp sống thương mại xưa

Nằm trong khu vực trung tâm Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), phố cổ Địch Hóa (Dihua Street) là một trong những tuyến phố lịch sử nổi bật, gắn với quá trình hình thành và phát triển của hoạt động giao thương từ thế kỷ XIX. Khu phố từng là trung tâm buôn bán sầm uất, nơi tập trung nhiều mặt hàng như trà, thuốc đông y, vải vóc, đồ khô và các sản vật địa phương.

Khoảng chính giữa tuyến phố cổ Địch Hoá là ngôi miếu cổ sẽ là điểm hẹn khởi đầu đi bộ với nhiều du khách.

Một nghi lễ truyền thống tạo sự tò mò cho nhiều du khách.

Điểm gây ấn tượng khi đến Địch Hóa là những dãy nhà phố có mặt tiền hẹp nhưng kéo dài sâu vào bên trong. Kiến trúc nơi đây là sự kết hợp giữa kiểu nhà truyền thống với những mặt tiền được trang trí theo phong cách Baroque và các ảnh hưởng kiến trúc phương Tây. Nhiều công trình cũ vẫn được bảo tồn, tạo nên không gian đặc trưng giữa lòng đô thị hiện đại.

Dọc phố, các cửa hàng truyền thống vẫn duy trì hoạt động, nổi bật với trà, thảo dược Đông y, các loại thực phẩm khô và vải vóc. Không gian mua bán mang màu sắc lâu đời, với những biển hiệu, quầy hàng và cách trưng bày đậm nét phố buôn bán truyền thống.

Bên cạnh các cửa hàng lâu năm, nhiều căn nhà cổ đã được cải tạo thành không gian văn hóa, cửa hàng thủ công, quán cà phê và các điểm sáng tạo. Sự xuất hiện của những mô hình mới trong các công trình cũ giúp phố Địch Hóa giữ được diện mạo lịch sử nhưng vẫn có sức sống đương đại.

Du khách có thể thong thả đi bộ dọc tuyến phố, ngắm kiến trúc, tìm hiểu các ngành nghề truyền thống, thưởng trà hoặc khám phá những con ngõ nhỏ phía sau mặt phố. Đặc biệt, vào thời điểm cận Tết, khu vực này trở nên nhộn nhịp với hoạt động mua sắm các mặt hàng truyền thống.

Không chỉ là một tuyến phố cổ, Địch Hóa còn là nơi có thể cảm nhận rõ sự giao thoa giữa kiến trúc, thương mại và đời sống văn hóa qua nhiều thế hệ.

Đặc tuyến phố cổ này bán nhiều trà, thuốc Đông y, vải vóc, đồ khô và các sản vật địa phương.

Du khách có cơ hội tim hiểu kiến trúc khu phố thương mại cổ cách đây hơn trăm năm.

Một số kiến trúc đặc trưng của phương Tây.

Không gian một số quán cà phê trên tuyến phố được hướng dẫn viên địa phương giới thiệu là bối cảnh một số bộ phim nổi tiếng Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Một không gian truyền thống đặc trưng phương Đông.

Trong hành trình, du khách đến Đài Bắc (Trung Quốc) có thể tham quan Cầu Đạm Thủy (Tamsui Bridge) bắc qua sông Đạm Thủy và là địa điểm ngắm cảnh lý tưởng để thưởng ngoạn vẻ đẹp của dòng sông cùng đường chân trời thành phố; Phố cổ Đạm Thủy (Tamsui Old Street) là điểm đến kinh điển kết hợp giữa những con phố cổ kính, các món ăn vặt truyền thống Đài Loan và cảnh quan ven sông thơ mộng; Tòa nhà Taipei 101 là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố; Chợ đêm Sĩ Lâm (Shilin Night Market), một trong những chợ đêm du lịch tiêu biểu nhất của Đài Bắc, cung cấp đa dạng các món ăn đường phố.

Phố cổ Đàm Thuỷ.

Đài Loan (Trung Quốc) được biết đến là quê hương của trà sữa nên trên một số tuyến phố cổ đi bộ nhiều cửa hàng đồ uống này.

Với nhiều bạn trẻ, lựa chọn cốc trà sữa là ưu tiên hàng đầu trước khi tham gia trải nghiệm khác.