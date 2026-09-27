Phó Chủ tịch xã kể chuyện Đồng Tiến vươn mình

Tôi là Trần Đức Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội. Sau sáp nhập, địa phương có thêm nhiều vùng quê, cộng đồng dân cư, không gian văn hóa và những mô hình sản xuất với những nét riêng. Từ những điều gần gũi ấy, cán bộ xã bắt đầu hành trình giới thiệu hình ảnh quê hương trên nền tảng số.

Điểm đến của chúng tôi hôm nay là Nhà văn hóa thôn Bắc Thai, nơi chúng tôi đã hẹn với bà con để ghi lại một buổi sinh hoạt dân ca ví, giặm. Đây cũng là một trong những nét văn hóa được người dân gìn giữ trong đời sống cộng đồng.

Tiếng hát vang lên giữa nhà văn hóa. Ekip chúng tôi vừa theo dõi buổi sinh hoạt, vừa tìm những khuôn hình có thể ghi lại tiếng hát, ánh mắt, nụ cười và không khí gần gũi của buổi sinh hoạt.

Ekip cũng tìm những hình ảnh quen thuộc của làng quê như cây đa, bến nước, những gói cu đơ, ấm nước chè xanh. Với chúng tôi, đó không chỉ là những khuôn hình mà còn là những nét văn hóa, sản vật gắn với đời sống người dân Hà Tĩnh.

Qua mỗi lần đi quay, chúng tôi càng nhận ra rằng một địa điểm đẹp chưa đủ để tạo nên một câu chuyện. Điều quan trọng là ở đó có con người, có hoạt động và có những chi tiết khiến người xem nhận ra nơi ấy khác với những nơi khác.

Không chỉ người lớn, những em nhỏ cũng hào hứng tham gia. Sự tự nhiên, trong trẻo của các em tạo thêm nét sinh động cho buổi sinh hoạt dân ca ở Nhà văn hóa thôn Bắc Thai.

Để thực hiện video hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau tìm đề tài, liên hệ nhân vật, chuẩn bị nội dung, quay phim và dựng thành phẩm. Trước mỗi buổi quay, cả nhóm thống nhất địa điểm, nhân vật và những nội dung cần khai thác để khi đến nơi có thể chủ động ghi lại những chi tiết cần thiết.

Rời Nhà văn hóa thôn Bắc Thai, chúng tôi tranh thủ ghi thêm hình ảnh tại một mô hình trồng dưa lưới trong thôn. Một video chỉ dài vài phút nhưng để có đủ tư liệu, chúng tôi thường dành 4 - 5 giờ quay thực tế.

Chúng tôi còn ghé thôn Hội Tiến để ghi lại những hình ảnh về vùng biển của Đồng Tiến. Những con tàu ngoài khơi, bờ biển và công việc của ngư dân là những hình ảnh chúng tôi muốn đưa vào video để giới thiệu một Đồng Tiến vừa có nét văn hóa làng quê, vừa gắn với biển và nghề biển.

Khi trực tiếp trải qua từng phần việc cùng bà con, tôi mới cảm nhận rõ hơn những nhọc nhằn trong công việc thường ngày của họ. Những trải nghiệm ấy giúp chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống, công việc của người dân và ghi lại câu chuyện về quê hương từ những điều chân thực nhất.

Mỗi điểm dừng cho chúng tôi một câu chuyện riêng. Từ những hình ảnh ấy, chúng tôi ghép lại thành câu chuyện chung về một Đồng Tiến với nhiều nét riêng trong văn hóa, sản xuất và đời sống.

Với chúng tôi, xây dựng “Đồng Tiến vươn mình” là cách đưa những câu chuyện về văn hóa, sản xuất và đời sống của các khu dân cư đến gần hơn với người dân và người xem trên nền tảng số.

Tôi hy vọng những video này sẽ được nhiều người đón nhận, bởi mỗi lượt xem, mỗi sự quan tâm cũng là một cách để những điều bình dị ở Đồng Tiến được nhìn thấy và ghi nhớ.