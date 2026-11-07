Phó Chủ tịch VYEA Trần Đăng Nam tham gia thẩm định doanh nghiệp tại Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2026

Từ 316 doanh nghiệp được đề cử tại 31 tỉnh, thành phố, Hội đồng bình chọn sơ tuyển Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2026 đã lựa chọn 230 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn bước vào vòng thẩm định thực tế và Chung tuyển. Trong giai đoạn này, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) tham gia sâu vào hoạt động đánh giá, với sự điều hành trực tiếp của các lãnh đạo Hội tại nhiều địa phương.

Ông Trần Đăng Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HANOIBA.

Đoàn thẩm định số 03, do ông Trần Đăng Nam làm Trưởng đoàn, tiến hành thẩm định tại Tập đoàn Quốc tế Hòa Bình Travel.

Theo thông tin từ HANOIBA, ông Trần Đăng Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HANOIBA, được giao làm Trưởng đoàn thẩm định số 03, trực tiếp chỉ đạo hoạt động thẩm định 5 doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Trong khi đó, ông Trần Văn Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOIBA, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn thẩm định số 40, triển khai thẩm định 3 doanh nghiệp tại Phú Thọ. Ông đồng thời là Phó đoàn thẩm định số 01, trực tiếp làm việc và khảo sát tại nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội.

Ông Trần Văn Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOIBA, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Công việc của các đoàn không dừng ở việc nghiên cứu hồ sơ. Thành viên đoàn trực tiếp làm việc với lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của doanh nghiệp, đối chiếu tài liệu, xác minh số liệu tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, đồng thời khảo sát hoạt động tại cơ sở. Đây là bước quan trọng nhằm kiểm chứng thông tin doanh nghiệp kê khai, đặt các chỉ số trong hồ sơ bên cạnh năng lực vận hành và kết quả thực tế.

Các nội dung được xem xét trải rộng từ năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh đến trách nhiệm xã hội. Những tiêu chí về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo cũng được đánh giá trên cơ sở minh chứng cụ thể, thay vì chỉ dựa vào định hướng hay cam kết.

Bên cạnh nhiệm vụ trực tiếp của hai lãnh đạo, HANOIBA còn phối hợp, hỗ trợ hoạt động của 13 đoàn thẩm định tại 52 doanh nghiệp. Sự tham gia này góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng vòng khảo sát, đồng thời mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp trẻ Hà Nội với doanh nghiệp tại các địa phương.

Sao Vàng Đất Việt là giải thưởng hướng tới tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh, định hướng phát triển bền vững và đóng góp cho nền kinh tế. Trong quá trình bình chọn, thẩm định thực tế giữ vai trò quan trọng bởi đây là khâu giúp hội đồng có thêm căn cứ đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí của từng doanh nghiệp.

Với cách tiếp cận trực tiếp, đoàn thẩm định có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về hoạt động sản xuất, kinh doanh, cách thức quản trị cũng như những thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt. Qua đó, việc đánh giá không chỉ tập trung vào quy mô hay kết quả tài chính, mà còn xem xét khả năng thích ứng, đổi mới và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, cộng đồng và môi trường.

Với 230 doanh nghiệp bước vào vòng thẩm định và Chung tuyển năm nay, kết quả cuối cùng sẽ là sự ghi nhận dành cho những đơn vị đáp ứng các tiêu chí của chương trình, đồng thời góp phần lan tỏa những mô hình kinh doanh có giá trị trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.