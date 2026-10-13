Phó Chủ tịch VYEA Lưu Thị Thanh Mẫu: Doanh nghiệp Cần Thơ phải lớn lên để dẫn dắt tăng trưởng

Phátbiểu tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Vòng đối thoại địa phương Cần thơ với chủ đề “Chuyểnđổi số - Chuyển đổi xanh”, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻViệt Nam bày tỏ vui mừng được trở lại mảnh đất Tây Đô xinh đẹp để tham dự VPSF 2026Cần Thơ – phiên đối thoại khép lại vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinhtế Tư nhân Việt Nam năm 2026.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, phát biểu tại VPSF 2026 - Phiên đối thoại Cần Thơ.

Diễnđàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam đã đi trọn vẹn một hành trình đến với 34 trên 34 tỉnh,thành. Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân được lắng nghe trực tiếp tạitất cả các địa phương: từ núi rừng Tây Bắc đến đồng bằng Bắc Bộ, đến miền Trungduyên hải và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và hôm nay là Đồng bằng sông Cửu Long trùphú. Trên hành trình ấy, Ban tổ chức VPSF đã lắng nghe hàng nghìn những đónggóp, kiến nghị và những hiến kế tâm huyết của doanh nhân, doanh nghiệp thể hiệntrí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm cùng với khát vọng chung tay cùng với cácchính quyền địa phương để kiến tạo sự phát triển đất nước.

BàLưu Thị Thanh Mẫu nhấn mạnh, sau sắp xếp, thành phố Cần Thơ có không gian pháttriển rộng lớn về quy mô và nguồn lực cũng như thị trường. Trong 9 tháng năm2026, GRDP của Cần Thơ quý III đã tăng 9,29%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng đạt7,89%. Thành phố có 3.253 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần22.765 tỷ, tăng 18,69% và 822 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Những kết quảnày cho thấy niềm tin, sự bền bỉ và sức sống của cộng đồng doanh nghiệp tại Cầnthơ ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với một sốmột vài khó khăn như: phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; hạn chế về vốn,công nghệ, quản trị và nhân lực.

Từthực tế này, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bày tỏ chia sẻ 4 ý kiến tạiVPSF Cần Thơ.

Thứnhất cần mở rộng không gian thị trường để doanh nghiệp đi xa hơn. Với vị thếtrung tâm vùng, Cần Thơ là cánh cửa để doanh nghiệp vươn ra thị trường trong nướcvà quốc tế. Vấn đề là doanh nghiệp có chủ động bước qua cánh cửa ấy hay không bằngviệc đầu tư cho thương mại điện tử, cho xây dựng thương hiệu, cho đáp ứng cáctiêu chuẩn của thị trường quốc tế và thị trường liên kết để chúng ta cùng nhauđi xa hơn.

Thứhai, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đòn bẩy đểgiúp doanh nghiệp đi nhanh hơn. Nghị quyết 57-NQ/TW xác định đây là đột pháquan trọng hàng đầu và doanh nghiệp phải là trung tâm của quá trình đổi mới. VớiCần Thơ, cơ hội nằm ngay trong các ngành nghề là thế mạnh: ứng dụng công nghệtrong sản xuất, chế biến lúa gạo, thủy sản, trái cây; số hóa vùng nguyên liệu;truy xuất nguồn gốc; sản xuất xanh, giảm phát thải. Doanh nghiệp cần chủ động đặthàng, hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu hàng đầu của vùng đểbiến tri thức thành sản phẩm, tăng hàm lượng chất xám ở trong từng công đoạn sảnxuất và tiêu thụ sản phẩm. Chuyển đổi số cũng không phải là câu chuyện riêng củadoanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp nhỏ hoàn toàn có thể bắt đầu từ quản trị số, từbán hàng trực tuyến. Nếu chúng ta chậm đổi mới hôm nay là chúng ta sẽ bị bỏ lạicho ngày sau.

Thứba, nâng tầm vị trí của doanh nghiệp Cần Thơ trong chuỗi giá trị cung ứng. Thànhphố cần liên kết với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhànước và các hợp tác xã, không chỉ để có thêm đơn hàng, mà phải trở thành cơ hộiđể doanh nghiệp nâng tầm mình lên về công nghệ, về tiêu chuẩn, về khả năng quảntrị và tiến lên những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Vòng đối thoại địa phương Cần thơ với chủ đề “Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh”.

Cuốicùng, doanh nghiệp Cần Thơ phải lớn lên để hình thành một lực lượng dẫn dắt chothành phố. Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 có 45.000 doanh nghiệp hoạt động.Nhưng bên cạnh câu chuyện về số lượng thì câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu doanhnghiệp đủ khả năng lớn lên về quy mô, nâng cao về năng suất và trở thành doanhnghiệp dẫn dắt. Muốn vậy, doanh nghiệp phải chủ động nâng cấp quản trị, côngnghệ, nhân lực và thương hiệu; mạnh dạn hợp tác, liên kết để tích tụ về quy môthay vì đơn lẻ cạnh tranh với nhau.

“Đi xa hơn để mở rộng thịtrường, đi nhanh hơn nhờ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, và đi sâu hơn đểnâng vị trí trong chuỗi giá trị, và lớn mạnh hơn để hình thành những doanh nghiệpdẫn dắt. Đó cũng chính là tinh thần đột phá thể chế, hợp lực công – tư mà Diễnđàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 hướng đến. Chính quyền và doanh nghiệp cùngnhận diện vấn đề nền tảng, cùng tìm giải pháp và tạo ra những chuyển biến thựcchất; trong đó doanh nghiệp phải là chủ thể chủ động trong đầu tư, trong đổi mớivà trong nâng cấp về năng lực”, bà LưuThị Thanh Mẫu phát biểu.

Hội Doanh nhân trẻ ViệtNam cam kết cùng Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Cần Thơ xây dựng mạng lưới kết nốidoanh nghiệp và doanh nhân theo chuỗi giá trị. Kết nối doanh nghiệp Cần Thơ vớicác doanh nghiệp đầu tàu, nhà đầu tư, công nghệ và thị trường, đồng thời tiếp tụctổng hợp những vấn đề có tính liên ngành, liên vùng để chuyển tải đến các cơquan Trung ương.