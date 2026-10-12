Phó Chủ tịch VYEA Đặng Việt Bách: "Thái Nguyên cần kết nối nhà cung cấp nội địa với doanh nghiệp FDI"

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên đối thoại địa phương tỉnh Thái Nguyên ngày 12/10, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) Đặng Việt Bách nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa lợi thế tăng trưởng của địa phương thành năng lực phát triển thực chất của doanh nghiệp tư nhân. Theo ông, mục tiêu không chỉ là thu hút thêm dự án hay mở rộng quy mô công nghiệp, mà còn phải tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Thái Nguyên đang có những chỉ số tăng trưởng nổi bật. Theo số liệu ước tính 9 tháng đầu năm 2026 được ông Bách dẫn tại diễn đàn, GRDP của tỉnh tăng 11,24%, đứng thứ tư cả nước. Riêng quý III, mức tăng đạt 13,96%, xếp thứ hai toàn quốc. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,23%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 52 tỷ USD, trong khi vốn FDI cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt trên 8 tỷ USD.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) Đặng Việt Bách tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên đối thoại địa phương tỉnh Thái Nguyên ngày 12/10 (Ảnh: Phan Chính)

Theo ông Bách, câu hỏi quan trọng hơn là doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh đang lớn lên như thế nào cùng quá trình phát triển đó. “Điều quan trọng không chỉ là có bao nhiêu nhà máy, mà là có bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung cấp, đối tác và từng bước tham gia những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn”, ông Bách nhấn mạnh.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nhân trẻ, ông đề xuất Thái Nguyên nghiên cứu xây dựng chương trình kết nối nhà cung cấp nội địa với doanh nghiệp FDI dựa trên nhu cầu mua hàng thực tế, tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực cung ứng. Các lĩnh vực như cơ khí, bao bì, logistics và dịch vụ công nghiệp có thể là những điểm khởi đầu, trước khi mở rộng sang các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao hơn.

Tòa cảnh Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên đối thoại địa phương tỉnh Thái Nguyên ngày 12/10/2026. (Ảnh: Phan Chính)

Theo ông Bách, đây là nhóm doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, phát triển công nghiệp hỗ trợ và hình thành mạng lưới cung ứng tại địa phương. Nếu được tháo gỡ những điểm nghẽn về vốn, thủ tục và nguồn lực, khu vực này có thể đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng, thay vì chỉ hưởng lợi gián tiếp từ sự hiện diện của các tập đoàn lớn.

Một hướng đi khác được Phó Chủ tịch VYEA đề cập là tăng cường liên kết giữa công nghiệp với nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Thái Nguyên có những lợi thế riêng, từ các khu công nghiệp đến sản phẩm chè nổi tiếng. Theo ông Bách, mỗi lợi thế đều có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị lớn hơn nếu được tổ chức liên kết, nâng chất lượng và phát triển thị trường bài bản.

Đề cập kết quả của diễn đàn, ông Bách nhấn mạnh yêu cầu biến đối thoại chính sách thành những thay đổi có thể theo dõi và đo lường. Các kiến nghị của doanh nghiệp cần được tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền giải quyết của địa phương, những vấn đề cần kiến nghị Trung ương và nội dung mà các tổ chức hội có thể chủ động triển khai.

Cách làm này sẽ giúp doanh nghiệp nhìn thấy rõ hơn lộ trình xử lý kiến nghị, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan quản lý và tổ chức hội đánh giá hiệu quả đồng hành với khu vực tư nhân. Về phía Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông khẳng định tổ chức sẵn sàng phối hợp với tỉnh Thái Nguyên và cộng đồng doanh nghiệp trong kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và phản ánh những vướng mắc chính sách.

Theo ông Bách, Thái Nguyên có nền tảng công nghiệp vững chắc, vị trí địa kinh tế thuận lợi và cộng đồng doanh nghiệp giàu khát vọng. Đây là những điều kiện quan trọng để tỉnh hướng tới tăng trưởng hai con số theo hướng nhanh và bền vững.

Ông Đặng Việt Bách cho rằng trong chặng đường phát triển mới, giá trị của Thái Nguyên không chỉ nằm ở những đồi chè hay quy mô các khu công nghiệp, mà còn ở sức mạnh của doanh nghiệp Việt Nam, bản lĩnh của đội ngũ doanh nhân và những giá trị được tạo dựng ngay trên địa phương.