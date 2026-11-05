Phó Chủ tịch VYEA Đặng Việt Bách cùng Đoàn thẩm định Giải thưởng Sao Vàng đất Việt làm việc với 4 doanh nghiệp tại Hà Nội

Trong hành trình tìm kiếm và tôn vinh những thương hiệu Việt Nam tiêu biểu, Đoàn thẩm định số 5 của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã triển khai chương trình thẩm định thực tế tại 4 doanh nghiệp, góp phần lan tỏa những giá trị nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Đoàn thẩm định Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 làm việc với 4 doanh nghiệp tại Hà Nội

Đoàn thẩm định số 5 do ông Đặng Việt Bách – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng làm Trưởng đoàn, ông Trần Trọng Hải – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Trang Khanh làm Phó đoàn cùng các thành viên Đoàn thẩm định, đại diện đơn vị kiểm toán KPMG, đại diện CLB Sao Vàng đất Việt và đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội với vai trò đơn vị chứng kiến.

Theo kế hoạch, Đoàn làm việc tại 4 doanh nghiệp bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank; Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Công ty Cổ phần MISA.

Tại các doanh nghiệp, Đoàn tập trung khảo sát thực tế, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn, đồng thời đối chiếu hồ sơ, tài liệu theo hệ thống tiêu chí của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.

Đoàn thẩm định làm việc tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty Cổ phần MISA

Thông qua quá trình làm việc, Đoàn ghi nhận các thông tin về năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh, chiến lược phát triển và những đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá khách quan, toàn diện các ứng viên, bảo đảm chất lượng và tính thực chất của chương trình bình chọn.

Với tinh thần trách nhiệm, khách quan và chuyên nghiệp, Đoàn thẩm định số 5 tiếp tục đóng góp vào quá trình lựa chọn, tôn vinh những doanh nghiệp xứng đáng tại Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2026.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là giải thưởng uy tín dành cho các thương hiệu, doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu và lan tỏa những giá trị nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp.