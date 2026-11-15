Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Hà Thị Hạnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Lạc Dương

Đồng chí Hà Thị Hạnh tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Yù M’Nang

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tìm hiểu ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đây cũng là dịp nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ trong ngày hội

Theo báo cáo, sau sáp nhập, thôn Yù M’Nang có 371 hộ với 1.689 nhân khẩu, tổng diện tích canh tác 341 ha, chủ yếu phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 64 triệu đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tương thân tương ái tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Chia sẻ cùng bà con, đồng chí Hà Thị Hạnh bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến tích cực của xã Lạc Dương nói chung và thôn Yù M'Nang nói riêng, từ diện mạo cơ sở hạ tầng đến đời sống kinh tế của người dân.

Nhân dân thôn Yù M’Nang giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống rất tốt

Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của bà con thông qua việc bảo tồn trang phục, tiếng nói, chữ viết và các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, quan tâm bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tặng quà cho các hộ dân trong thôn

Trong ngày hội vui, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Hà Thị Hạnh đã tặng hoa chúc mừng ngày hội, trao quà cho thôn và trao 10 phần quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Lạc Dương cũng trao tặng lẵng hoa chúc mừng ngày hội đồng thời tặng quà cho 4 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Nhiệt tình ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhận được sự hưởng ứng tích cực của lãnh đạo tỉnh, địa phương và đông đảo Nhân dân; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2027, kêu gọi các tầng lớp Nhân dân tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.