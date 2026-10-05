Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, Nga gửi điện chúc mừng Gala Doanh nhân Thăng Long 2026 nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Đồng chí Vyacheslav Gennadievich Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga

Nhân sự kiện Gala Doanh nhân Thăng Long 2026 kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, đồng chí Vyacheslav Gennadievich Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga đã gửi điện thư chúc mừng tới TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA.

Thay mặt Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg, đồng chí Kalganov gửi lời chúc mừng và những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Đêm Gala thường niên của các doanh nhân Thăng Long.

Đồng chí Kalganov nhấn mạnh, HBA-VACODquy tụ những doanh nhân tài năng và thành đạt của Thủ đô. Trong cộng đồng những người có cùng chí hướng, luôn diễn ra sự trao đổi không ngừng về những ý tưởng mới, đồng thời nhiều dự án đầy triển vọng được hình thành.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg nhấn mạnh Chủ tịch VACOD-HBA, TS.Nguyễn Hồng Sơn cùng các đồng nghiệp đang có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

"Nhân dịp trước thềm Ngày Doanh nhân Việt Nam, không thể không ghi nhận những đóng góp và thành tựu của cá nhân đồng chí. Đồng chí là tấm gương của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và giàu kinh nghiệm, một người đồng nghiệp kỳ cựu và một người cố vấn sáng suốt. Nhờ những nỗ lực của đồng chí, các tổ chức do đồng chí lãnh đạo luôn hoàn thành sứ mệnh của mình một cách nhất quán và hiệu quả", đồng chí Kalganov viết gửi Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn.

Trong điện thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Gennadievich Kalganov khẳng định Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chân thành, xây dựng và ngày càng hiệu quả với HBA và VACOD. Theo đồng chí Kalganov, các đoàn đại biểu của HBA – VACOD, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, đã nhiều lần tới thăm Saint Petersburg – “Thủ đô phương Bắc” của nước Nga, tham dự các sự kiện quốc tế quan trọng và thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Toàn văn bức thư chúc mừng Ngài Vyacheslav Gennadievich Kalganov gửi đến Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn

Lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần cởi mở, thiện chí trong hợp tác và cách tiếp cận gần gũi, chân thành như những người bạn đồng hành trong kinh doanh của TS.Nguyễn Hồng Sơn cùng các đồng nghiệp; đồng thời cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Chủ tịch HBA – VACOD và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam dành cho nước Nga.

Khép lại điện thư, đồng chí Vyacheslav Gennadievich Kalganov gửi tới Chủ tịch HBA – VACOD, cùng toàn thể quý vị khách mời tham dự Đêm Gala luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục gặt hái nhiều thành công và thịnh vượng. Đồng thời, kỳ vọng các dự án, hoạt động của HBA – VACOD và cộng đồng doanh nghiệp sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Trong thư hồi đáp, thay mặt HBA-VACOD, TS.Nguyễn Hồng Sơn trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg về những lời chúc mừng và tình cảm tốt đẹp dành cho Gala Doanh nhân Thăng Long 2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Chủ tịch HBA-VACOD tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg trong chuyến công tác đến Việt Nam vào hồi tháng 7/2026

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn khẳng định những tình cảm quý báu của lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời đánh giá cao vai trò của Ủy ban trong việc hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và tăng cường kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Ông nhấn mạnh, HBA và VACOD luôn đề cao mối quan hệ hữu nghị, tin cậy và hợp tác thực chất với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg. Những hoạt động trao đổi, kết nối và hỗ trợ dành cho các đoàn doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua đã góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và từng bước xây dựng quan hệ đối tác bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Thư hồi đáp của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn gửi Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg

TS Nguyễn Hồng Sơn tin tưởng, với sự quan tâm và ủng hộ của lãnh đạo thành phố Saint Petersburg và Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội, Việt Nam và Saint Petersburg sẽ tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, hai bên có nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, hàng tiêu dùng, logistics, du lịch, văn hóa và những lĩnh vực cùng quan tâm.

"HBA và VACOD sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Đối ngoại Thành phố Saint Petersburg để tổ chức thêm các chương trình kết nối doanh nghiệp, diễn đàn, tọa đàm và các hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, qua đó tạo thêm những cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp hai thành phố và hai quốc gia" Chủ tịch HBA-VACOD khẳng định.

Cuối thư hồi đáp, TS.Nguyễn Hồng Sơn trân trọng cảm ơn đồng chí Vyacheslav Gennadievich Kalganov về những tình cảm và lời chúc tốt đẹp dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời chúc đồng chí Kalganov dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg tiếp tục phát triển và có những đóng góp tích cực vào việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Những lời chúc mừng và hồi đáp nhân dịp Gala Doanh nhân Thăng Long 2026 không chỉ thể hiện tình cảm, sự gắn kết giữa các bên, mà còn tiếp nối mối quan hệ hợp tác, giao lưu ngày càng thường xuyên và hiệu quả giữa HBA – VACOD với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Mối quan hệ gắn bó ấy tiếp tục được thể hiện qua hai bức thư, đồng thời được vun đắp bằng nhiều hoạt động giao lưu, kết nối và hợp tác trong thời gian sau đó. Những ghi nhận sâu sắc của đồng chí Kalganov đối với những đóng góp của TS.Nguyễn Hồng Sơn đã nhận được sự hồi đáp chân thành từ Chủ tịch HBA – VACOD, cùng cam kết tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác giữa các bên.

Tháng 11/2024 và tháng 11/2025, đoàn doanh nghiệp HBA-VACOD do Chủ tịch, TS.Nguyễn Hồng Sơn làm trưởng đoàn đã có những chuyến công tác tại Saint Petersburg và nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ ban lãnh đạo thành phố. Ngày 25/11/2024, hai hiệp hội và Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa các bên. Thỏa thuận vừa tái khẳng định sự gắn bó, vừa cụ thể hóa những cam kết hợp tác đã được trao đổi trước đó, mở ra cơ hội phát triển mới và củng cố quan hệ hữu nghị giữa các đơn vị.

Các vị lãnh đạo trong chính quyền thành phố Saint Petersburg chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn; ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội và các nữ Phó Chủ tịch của HBA-VACOD

Sau đó, đồng chí Vyacheslav Gennadievich Kalganov đã có nhiều chuyến công tác tại Việt Nam và luôn nhận được sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu từ TS.Nguyễn Hồng Sơn. Qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi, hai vị lãnh đạo không chỉ thảo luận về các chương trình hợp tác mà còn chia sẻ những câu chuyện về con người, văn hóa, lịch sử và đời sống xã hội của Việt Nam và Liên bang Nga. Sự đồng điệu, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau qua mỗi lần gặp gỡ đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị chân thành, bền chặt, đồng thời tạo thêm nền tảng gắn kết trong quá trình thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai bên.