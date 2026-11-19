Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ thăm, chúc mừng NGND, GS.TS Ngô Văn Lệ. QUANG HUY

Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến NGND, GS.TS Ngô Văn Lệ nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Xúc động trước những chia sẻ của GS.TS Ngô Văn Lệ về chặng đường gắn bó với sự nghiệp trồng người, Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc trước những cống hiến bền bỉ, to lớn của GS đối với sự phát triển của Trường Đại học KHXH-NV nói riêng, cũng như nền giáo dục nước nhà và sự phát triển của TPHCM nói chung.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ trao quà của thành phố tới NGND, GS.TS Ngô Văn Lệ. QUANG HUY

NGND, GS.TS Ngô Văn Lệ gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn công tác. Giáo sư chia sẻ niềm phấn khởi trước những bước phát triển mạnh mẽ của thành phố và ngành GD-ĐT trong thời gian qua; đồng thời khẳng định dù đã nghỉ công tác quản lý nhưng vẫn luôn theo dõi, sẵn sàng đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển bền vững của TPHCM.

NGND, GS.TS Ngô Văn Lệ là nhà giáo, nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục tiêu biểu. Ông từng đảm nhiệm vai trò Trưởng Khoa Lịch sử, giữ cương vị Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH-NV (ĐHQG TPHCM) giai đoạn 1999–2007. Trong sự nghiệp khoa học và quản lý, GS.TS Ngô Văn Lệ được ghi nhận là một trong những người sáng lập, đặt nền móng quan trọng cho công tác đào tạo, nghiên cứu ngành Nhân học tại Việt Nam và khu vực phía Nam từ đầu những năm 2000. Ông cũng là người thúc đẩy nhiều hướng nghiên cứu mới, tiêu biểu là việc ký quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đô thị và Cộng đồng (tiền thân của ngành Đô thị học) vào năm 2003.

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của Giáo sư tập trung vào lịch sử Việt Nam, lịch sử cách mạng Việt Nam, dân tộc học, nhân học, tôn giáo và văn hóa Việt Nam (đặc biệt là vùng Nam Bộ). Ông là chủ biên, đồng biên soạn nhiều bài báo khoa học, giáo trình và sách chuyên khảo giá trị như: Nhân học đại cương (NXB ĐHQG TPHCM, 2016), Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học...