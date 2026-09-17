Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy nhà ở phường Chợ Lớn

Tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, đoàn công tác đã thăm bà N.T.T. (66 tuổi), một trong 5 nạn nhân bị thương được lực lượng chức năng đưa ra khỏi căn nhà xảy ra cháy.

Báo cáo với đoàn, bác sĩ CK2 Đinh Phương Đông, Trưởng Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, cho biết bà T. bị bỏng độ 2, với diện tích tổn thương khoảng 12% cơ thể. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi nạn nhân vụ hỏa hoạn

Trò chuyện với đoàn công tác, bà T. cho biết đã sinh sống tại căn nhà xảy ra vụ cháy hơn 10 năm. Sau khi được lực lượng chức năng giải cứu, đưa đến bệnh viện điều trị, bà vẫn lo lắng cho những người thân trong gia đình.

Thăm hỏi, động viên bà T., đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các y, bác sĩ tiếp tục tập trung chăm sóc, điều trị để bệnh nhân sớm ổn định sức khỏe. Đồng chí cho biết sẽ đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm các thành viên còn lại trong gia đình bị thương và đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp, rà soát hoàn cảnh để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các y, bác sĩ tiếp tục tập trung chăm sóc, điều trị để bệnh nhân sớm ổn định sức khỏe

Trước đó, khoảng 1 giờ 23 ngày 17/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an TPHCM nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí. Ngay sau đó, lực lượng thuộc Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 5 và Khu vực 10 được điều động đến hiện trường với 7 xe chữa cháy các loại cùng 44 cán bộ, chiến sĩ.

Thời điểm lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2. Do cháy xảy ra vào ban đêm, các nạn nhân đang ngủ, phát hiện cháy muộn, lượng khói và khí độc lớn gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm, hướng dẫn và giải cứu người mắc kẹt. 5 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, chuyển đến bệnh viện cấp cứu; qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đã tử vong tại khu vực tầng trệt và tầng lửng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phá tường nhà dân giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt

Ít phút sau đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm khoảng 145/200m² diện tích căn nhà bị ảnh hưởng, lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 55m² còn lại, ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Căn nhà có quy mô một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng, được sử dụng để ở, tầng trệt làm nơi để xe máy. Nguyên nhân vụ cháy đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.