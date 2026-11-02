Video: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Thị Sáu. Thực hiện: VĂN MINH

Tại nhà riêng đồng chí Lê Thị Sáu, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc đồng chí sống trường thọ bên gia đình, con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Thị Sáu. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, giữ vững phẩm chất người đảng viên; ghi nhận hành trình rèn luyện, cống hiến và lòng thủy chung son sắt với Đảng, Tổ quốc, nhân dân.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí Lê Thị Sáu, gia đình và Đảng bộ phường Bảy Hiền; là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường, lòng trung thành và trách nhiệm của các đảng viên lão thành.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu chúc mừng đồng chí Lê Thị Sáu nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Lê Thị Sáu sinh năm 1929, quê tỉnh Thanh Hóa, tham gia cách mạng từ năm 1945, trải qua nhiều vị trí công tác tại Thanh Hóa và Hà Nội. Đồng chí được tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huy chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, Huy chương Vì sự nghiệp Thương mại...