Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra hiện trường vụ nổ làm sập nhà

Chiều 13/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến hiện trường vụ nổ nghi do khí gas khiến hai căn nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận) bị sập hoàn toàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba. Ảnh: Tuấn Hùng

Khoảng 16h45, ông Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo các đơn vị và chính quyền địa phương có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ ở số 81 đường Bùi Văn Ba.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn mắc kẹt, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, tại cửa hàng kinh doanh gas ở số 81 Bùi Văn Ba, do ông Cao Thế Hiển (SN 1974) làm chủ, đã xảy ra vụ nổ nghi liên quan đến khí gas. Sức ép từ vụ nổ khiến hai căn nhà số 81 và 83 bị sập hoàn toàn.

Lúc 15h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM thông tin, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân thứ 10 ra khỏi khu vực nhà sập. Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH cùng lực lượng tại chỗ tiếp tục rà soát những vị trí có thể còn người mắc kẹt.

Đến 16h ngày 13/11, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương thu dọn xà bần, di dời các bình gas và vật dụng bên trong đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.

Xe cơ giới được huy động hỗ trợ công tác cứu nạn.

Vụ nổ khiến hai căn nhà đổ sập hoàn toàn.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận sâu vào khu vực sập đổ để dọn dẹp vật cản, mở đường tìm kiếm người còn mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ di dời đồ đạc, vật dụng ra khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra.

Tuấn Kiệt