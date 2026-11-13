Phó chủ tịch UBND TP.HCM xuống hiện trường vụ nổ khí gas

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng công an triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ nổ khí gas trên đường Bùi Văn Ba, chiều 13/11. Phía sau các chiến sĩ là phần nhà bị sập, nghiêng giữa đống gạch đá, vật dụng. Theo thông tin của UBND phường Tân Thuận, vụ nổ xảy ra khoảng 11h cùng ngày tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, số 81 Bùi Văn Ba, khiến 2 căn nhà số 81 và 83 sập hoàn toàn.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ có mặt trong khu vực đổ nát, trực tiếp thu dọn, di chuyển các vật dụng để phục vụ công tác tìm kiếm người bị vùi lấp. Tính đến 13h ngày 13/11, có 4 người bị vùi dưới đống đổ nát, 6 người khác bị thương.

Cận cảnh một bình gas được lực lượng chức năng di chuyển khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy (giữa) có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ khí gas trên đường Bùi Văn Ba chiều 13/11, nắm tình hình tại hiện trường.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp làm việc giữa đống đổ nát. Hoạt động cứu hộ được triển khai tại khu vực có nhiều vật liệu xây dựng và kết cấu nhà bị hư hỏng.

Một chiến sĩ cứu hộ đưa bình gas ra khỏi khu vực đổ nát. Nhiều vật dụng, thiết bị và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang sau vụ nổ.

Xe cứu thương cùng các phương tiện phục vụ công tác cứu hộ có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ. Lực lượng chức năng tổ chức điều tiết hoạt động trên tuyến đường để phục vụ công tác cứu nạn.