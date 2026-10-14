Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường:'Kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để yên nghỉ'

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BTC

Sáng 14.10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây.

Sau gần 60 năm nằm lại giữa lòng đô thị Sài Gòn, các liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trong sự tri ân, tưởng nhớ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Buổi lễ do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức.

Gần 60 năm cho một cuộc trở về

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, đọc điếu văn tưởng niệm 731 liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM dâng hương. Ảnh: BTC

Nhắc lại lý tưởng của những người lính tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, ông Nguyễn Mạnh Cường nói: “Trong những đoàn quân tiến vào Thành phố năm ấy, dù quê hương, bản quán khác nhau, người từ làng quê quan họ, từ mảnh đất ngọt ngào vọng cổ, cải lương, hay dặt dìu câu hò mái đẩy, hay miền đất bài chòi thiết tha; người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên hoặc sinh viên, có đạo hoặc không có đạo, với từng hoàn cảnh sống khác nhau; nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh chị đều trào dâng một lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng một khát vọng. Đó là độc lập dân tộc, là non sông về một mối, là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do, hạnh phúc”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, theo tiếng gọi của Đảng và quê hương, các chiến sĩ đã cùng hàng triệu thanh niên dấn thân vào nơi lửa đạn, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trường kỳ kháng chiến, đi đến thắng lợi cuối cùng.

Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này, chúng tôi chưa xác định được tên, tuổi, quê quán; song dù quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường

“Sự hy sinh của các anh chị là vô giá, công lao của các anh chị là to lớn. Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn! Tổ quốc ghi công, đồng bào, đồng chí ghi nhớ! Vinh quang thuộc về các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Điếu văn khẳng định Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; nỗ lực xây dựng, bảo vệ đất nước, chung tay xoa dịu nỗi đau mất mát và biến những tháng ngày mong mỏi của thân nhân liệt sĩ thành những hành động cụ thể.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương. Ảnh: BTC

Tiếp tục tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo TP.HCM đã chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, khảo sát, xác minh và đưa trang thiết bị hiện đại vào công tác thăm dò, đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 23.6 đến ngày 5.10.2026, Đội K74 cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được triển khai trong khuôn khổ chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Theo điếu văn, việc rà soát sẽ được mở rộng đến những địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, không chỉ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, đọc điếu văn tưởng niệm

Nhắc đến hành trình tìm kiếm kéo dài gần 60 năm, ông Nguyễn Mạnh Cường xúc động: “Gần 60 năm cho một cuộc trở về! Các anh, chị - những chiến sĩ Giải phóng quân, Biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung đã không kịp nhìn thấy ngày đất nước thống nhất, đã phải nằm lại giữa lòng đô thị Sài Gòn; âm thầm chứng nhân cho những thăng trầm và chuyển mình đi lên của TP.HCM”.

Trong quá trình tìm kiếm tại công viên, các chiến sĩ trẻ, bác sĩ cựu binh cùng những người tham gia đã tỉ mỉ gạt từng lớp đất, làm sạch, ghép nối và định hình hài cốt. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh ác liệt và thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt liệt sĩ được quy tập đợt này chưa xác định được tên tuổi, quê quán.

Từ thực tế đó, ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ: “Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này, chúng tôi chưa xác định được tên, tuổi, quê quán; song dù quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: BTC

Lời điếu văn cũng nhắc đến những di vật ít ỏi được tìm thấy trong quá trình quy tập, gồm những bức ảnh đã nhạt nhòa theo năm tháng, lọ dầu gió, chiếc lược chải tóc, chiếc kẹp tóc, sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, thắt lưng, bình tông, đôi dép cao su, võng, tăng và vũ khí.

Những vật dụng bình dị gợi nhắc về cuộc sống của các chiến sĩ giữa chiến trường, về những con người từng có gia đình, quê hương và tuổi trẻ nhưng đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Cùng với việc tìm kiếm, quy tập, các mẫu sinh phẩm còn lại đang được phục vụ công tác phân tích ADN. Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính cũng được thực hiện trên phạm vi cả nước để đối chiếu, lưu trữ tại ngân hàng gien quốc gia, hướng đến xác định danh tính và kết nối với gia đình.

“Chúng ta hy vọng tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ. Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội hy sinh”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn liệt sĩ

Trong điếu văn, ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chăm sóc và tôn tạo các nghĩa trang, công trình ghi công sẽ tiếp tục được TP.HCM quan tâm, thực hiện bền bỉ.

Một người dân cầm nhành hoa cúc trắng chờ đoàn xe đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hải

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ là dịp để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Sau gần 60 năm, các anh được trở về an nghỉ bên đồng chí, đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, trong tình thương yêu và lòng biết ơn của những người đang sống.

“Hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống cho màu xanh đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người đang sống”.

Các học sinh, thanh niên phường Tăng Nhơn Phú bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hải

Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM nguyện tiếp tục kế thừa sự nghiệp cách mạng mà các anh hùng liệt sĩ đã trao lại, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Sau bài điếu văn, các đại biểu và đồng bào dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sự trở về của 731 liệt sĩ sau gần 60 năm là lời nhắc nhở về trách nhiệm đối với lịch sử và những người đã ngã xuống. Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ sẽ tiếp tục được triển khai, với mong muốn đưa thêm nhiều người đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương và có nơi an nghỉ xứng đáng.

Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.