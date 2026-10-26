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Phát biểu gửi gắm đến hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh thẳng thắn nhìn nhận: Hội nghị CEO 500 đã trao đổi rất thực chất và nhiều gợi mở.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh gửi gắm thông điệp đến hội nghị “CEO 500”. Ảnh: CK.

Theo ông Vinh, một thông điệp xuyên suốt của chương trình hôm nay là: FDI, công nghệ và tài chính không thể phát huy đầy đủ giá trị nếu vận hành riêng lẻ. Chúng ta cần kết nối ba yếu tố này thành một trục phát triển thống nhất, gắn nhu cầu của địa phương với năng lực quốc gia và các nguồn lực toàn cầu.

“Địa phương kiến tạo không gian tăng trưởng; Trung ương hoàn thiện cơ chế và năng lực tài chính; Đối ngoại kết nối và huy động nguồn lực toàn cầu” – ba trụ cột nêu bật từ Phó chủ tịch Nguyễn Công Vinh.

Quang cảnh hội nghị CEO 500 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: CK.

Ngoài ra, Phó chủ tịch Nguyễn Công Vinh cũng gửi gắm thêm ba vấn đề đến hội nghị.

Một là, đối với các đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài: TP.HCM mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn đầu tư, mà còn cả công nghệ, tri thức, phương thức quản trị hiện đại, việc làm chất lượng cao và năng lực sản xuất mới.

Thành phố kỳ vọng được đồng hành cùng các nhà đầu tư trong phát triển hạ tầng giao thông và logistics, chuyển đổi năng lượng, đô thị và công nghiệp thông minh, kinh tế số và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời TP.HCM cũng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư cùng tham gia kiến tạo một không gian phát triển mới: xanh hơn, sạch hơn, ứng dụng công nghệ tiên tiến hơn và bền vững hơn.

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị CEO 500. Ảnh: Chính Kỳ.

Hai là, đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Thành phố: Thành phố mong muốn các tập đoàn lớn tiếp tục thay đổi tư duy phát huy vai trò tiên phong, không chỉ mở rộng hoạt động của chính mình, mà còn dẫn dắt hệ sinh thái trên con đường vươn ra biển lớn, hội nhập và kiến tạo sâu khu vực và toàn cầu thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng; tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và kinh doanh quốc tế.

Phó chủ tịch Nguyễn Công Vinh cũng gửi đến cộng đồng doanh nghiệp với thông điệp: “Chúng ta không chỉ hướng tới tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, mà cần nâng cao năng lực để tiến lên những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị đó”.

Khi các tập đoàn lớn dẫn dắt, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng trưởng thành; khi công nghệ được kết nối với vốn và thị trường; khi đầu tư gắn với năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ từng bước hình thành các chuỗi cung ứng có sức chống chịu cao hơn, các dòng vốn bền vững hơn và nền tảng tăng trưởng dài hạn cho tất cả chúng ta.

Ba là, đối với các tổ chức, định chế tài chính trong nước và quốc tế: Thành phố mong muốn cần một mạng lưới liên kết các Trung tâm tài chính toàn cầu nhằm liên kết nguồn vốn cho đầu tư liên khu vực, xuyên biên giới; phối hợp dự báo nhằm cùng nhau kiểm soát rủi ro; công nhận các chương trình tín dụng, điểm tín dụng doanh nghiệp...

Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh và ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Chủ tịch Knapper Global Advisors, Cố vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, bên lề hội nghị. Ảnh: CK.

Theo Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh, giá trị của chương trình hôm nay không chỉ nằm ở những cuộc gặp gỡ hay trao đổi tại diễn đàn, mà ở khả năng chuyển hóa các kết nối thành quan hệ hợp tác, các ý tưởng thành sáng kiến và các cam kết thành chương trình, dự án cụ thể.

TP.HCM cam kết thúc đẩy các cơ hội đã được trao đổi, xác định rõ đầu mối phối hợp và lộ trình triển khai, đưa các nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức vào phục vụ phát triển.

Thành phố cũng giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM là cơ quan đầu mối tổng hợp tất cả sáng kiến, ý tưởng, kiến nghị và dự án cụ thể để cùng thúc đẩy sau Diễn đàn.

Có thể thấy, “Chương trình CEO 500 là chương trình mở màn Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 và khởi đầu thuận lợi cho chuỗi hoạt động tiếp theo, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa Việt Nam, TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế” - Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.