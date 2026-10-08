Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà tham dự lễ gắn biển công trình trường học mới tại phường Ngọc Hà

Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027, mang đến diện mạo khang trang, hiện đại cho thầy và trò nhà trường.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng công nhận công trình cải tạo, bổ sung phòng học và các phòng chức năng Trường THCS Ngọc Hà (phân hiệu 2) chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà trực tiếp đến bếp ăn, thư viện, phòng tư vấn học đường và nhiều khu vực chức năng của trường.

Dự án cải tạo, bổ sung phòng học bộ môn và các phòng chức năng Trường Trung học cơ sở Thống Nhất, nay là Trường Trung học cơ sở Ngọc Hà (phân hiệu 2) được UBND quận Ba Đình (cũ) phê duyệt tháng 4-2024 có tổng mức đầu tư gần 139 tỷ đồng.

Công trình được khởi công tháng 9-2024 và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 11-7-2026, phục vụ năm học 2026-2027 nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Công trình gồm nhiều hạng mục được cải tạo, xây mới đồng bộ. Trong đó, khối hiệu bộ và học bộ môn được xây mới với quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, thay thế khối nhà 3 tầng được xây dựng từ năm 1993.

Khối phòng học được cải tạo, gia cố kết cấu, nâng từ 4 tầng lên 5 tầng; thay mới hệ thống cửa, điện và sơn sửa. Khối bếp và đa năng cũng được cải tạo, mở rộng, đáp ứng yêu cầu tổ chức bán trú và các hoạt động thể chất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà bày tỏ vui mừng trước diện mạo mới của nhà trường. Từ những không gian học tập, đọc sách đến khu vực phục vụ bán trú, tư vấn học đường, các hạng mục được đầu tư đã góp phần tạo môi trường giáo dục thuận lợi, thân thiện hơn cho học sinh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục giữ gìn cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả các hạng mục đã được đầu tư, qua đó phục vụ tốt hơn công tác dạy và học.

Với thầy và trò Trường THCS Ngọc Hà (phân hiệu 2), những thay đổi về cơ sở vật chất cũng mở ra thêm điều kiện để tổ chức các hoạt động giáo dục phong phú.

Từ những không gian học tập, đọc sách đến khu vực phục vụ bán trú, tư vấn học đường, các hạng mục được đầu tư đã góp phần tạo môi trường giáo dục thuận lợi, thân thiện hơn cho học sinh.

Những hạng mục mới không chỉ tạo diện mạo sáng, đẹp cho khuôn viên trường mà còn hướng tới đáp ứng tốt hơn các hoạt động dạy học, rèn luyện và chăm sóc học sinh.